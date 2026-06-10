A lo Toy Story 5: así son los Porsche inspirados en Woody, Buzz y Jessie

Los mundos del automóvil y la animación volvieron a cruzar caminos gracias a una colaboración que seguramente despertará la nostalgia de millones de personas. Porsche decidió rendir homenaje a Toy Story 5 con una serie de vehículos únicos que transforman a algunos de los personajes más queridos de la saga en auténticas obras de arte sobre ruedas.

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El proyecto fue desarrollado junto a Disney y Pixar Animation Studios a través del programa de personalización Sonderwunsch de Porsche. El resultado son tres ejemplares irrepetibles del icónico 911 que toman como inspiración a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, protagonistas de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.

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Además de celebrar el estreno de la nueva película, la iniciativa también servirá para apoyar causas benéficas vinculadas a organizaciones como Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja y la Fundación Infantil Starlight.

Buzz Lightyear inspira la versión más extrema

Entre los tres modelos, el más llamativo es el Porsche 911 GT3 RS dedicado a Buzz Lightyear. La combinación de colores blanco, verde y morado recuerda inmediatamente al famoso guardián espacial que acompañó a varias generaciones desde la primera película.

Porsche 911 RS Buzz Lightyear. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Los diseñadores incorporaron numerosos guiños al personaje. Destacan las llantas blancas con detalles personalizados, los elementos verdes repartidos por el habitáculo y un gran alerón trasero que evoca las alas de Buzz.

El interior también incluye referencias especiales creadas exclusivamente para esta edición. Incluso aparece la célebre frase “Hasta el infinito y más allá”, iluminada en los umbrales del vehículo para reforzar el vínculo con el personaje.

El Porsche 911 RS Buzz Lightyear. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Jessie aporta color y personalidad

La segunda creación toma como base el Porsche 911 Targa 4 GTS y está inspirada en Jessie. En este caso, la propuesta apuesta por una estética mucho más alegre y colorida.

La carrocería mezcla tonos blancos, azules y rojos que recuerdan la vestimenta de la intrépida vaquera. El techo rojo del Targa hace referencia directa a su sombrero, mientras que diversos elementos decorativos trasladan el universo del personaje al interior del deportivo.

Los detalles en mezclilla, las costuras de colores y las alfombrillas con estampado de vaca ayudan a crear una atmósfera que parece sacada directamente de las películas de Pixar. Como toque final, los umbrales iluminados muestran la expresión “¡YEE HAW!”.

Porsche 911 Targa 4 GTS inspirado en Jessie. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Woody se convierte en un 911 lleno de nostalgia

El tercer integrante de esta colección especial es un Porsche 911 Carrera T inspirado en Woody, el líder de los juguetes.

A diferencia de los otros dos modelos, este ejemplar apuesta por una imagen más nostálgica. Su pintura exterior presenta un efecto visual que recuerda al denim desgastado, mientras que las ventanillas lucen detalles que evocan los clásicos viajes por carretera de la cultura estadounidense.

Porsche 911 Carrera T inspirado en Woody. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Dentro del habitáculo aparecen patrones de cuadros rojos, inserciones en tonos amarillos y nuevos elementos decorativos que remiten al atuendo del personaje. Las alfombrillas con diseño de piel de vaca terminan de reforzar la temática.

Los tres Porsche 911 hicieron su primera aparición pública durante la alfombra roja del estreno mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles este 9 de junio.

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