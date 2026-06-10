Mitsubishi revive el nombre Eclipse para su nueva era eléctrica

Mitsubishi sabe bien que hay autos que no se olvidan y por eso ha decidido recuperar una de sus denominaciones más conocidas para un modelo que marcará una nueva etapa dentro de su estrategia de electrificación.

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La firma japonesa presentó las primeras imágenes del nuevo Eclipse Sportback EV, un SUV completamente eléctrico que hará su debut en Norteamérica y que llegará como modelo 2027.

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Se trata de una apuesta importante para la marca, no solo por su tecnología, sino también por el peso histórico que tiene la denominación Eclipse entre los seguidores de Mitsubishi.

Un desarrollo conjunto con Nissan

El nuevo vehículo nace gracias a la colaboración entre Mitsubishi y Nissan, socios dentro de la alianza automotriz que ambas compañías integran desde hace años.

La base técnica del Eclipse Sportback EV proviene de la nueva generación del Nissan LEAF, aunque Mitsubishi asegura que el modelo contará con una identidad propia. Los diseñadores trabajaron en diversos elementos para diferenciarlo visualmente y acercarlo al lenguaje estético que actualmente utiliza la marca.

Entre las características anunciadas aparecen nuevos diseños para la parte frontal y posterior, firmas luminosas exclusivas, llantas de aspecto deportivo y la presencia del tradicional emblema Triple Diamond que identifica a los vehículos de Mitsubishi en todo el mundo.

La electrificación sigue avanzando

Este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia con la que la compañía busca reforzar su presencia en el segmento de los vehículos electrificados.

Mitsubishi Eclipse Sportback EV 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

La relación de Mitsubishi con esta tecnología no es reciente. La empresa lleva décadas trabajando en soluciones de movilidad eléctrica y fue una de las pioneras en la comercialización de autos impulsados exclusivamente por baterías. Más adelante también desempeñó un papel importante en el desarrollo de los SUV híbridos enchufables gracias al Outlander PHEV.

Ahora, el Eclipse Sportback EV se convierte en un nuevo paso dentro de esa evolución.

El Mitsubishi Eclipse Sportback EV 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Una pieza clave del plan Momentum 2030

El nuevo SUV eléctrico forma parte del programa empresarial Momentum 2030, una hoja de ruta que contempla una renovación constante de la gama de productos durante los próximos años.

La compañía ha reiterado su intención de presentar al menos un vehículo nuevo o profundamente actualizado cada año hasta el final de la década. Dentro de esos planes también figura una variante con enfoque todoterreno del Outlander, prevista para principios de 2027.

Por el momento, Mitsubishi mantiene bajo reserva aspectos importantes del Eclipse Sportback EV. Datos como la autonomía, la potencia, la capacidad de la batería y el precio todavía no han sido revelados. La marca adelantó que todos esos detalles serán anunciados más cerca de su lanzamiento oficial en el mercado norteamericano.

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