Riesgo de incendio obliga a Jeep a retirar 1.1 millones de vehículos

Miles de propietarios de Jeep recibieron una noticia poco alentadora esta semana. La marca confirmó una masiva campaña de revisión que afecta a aproximadamente 1.1 millones de unidades de los modelos Wrangler y Gladiator fabricados entre 2021 y 2025, luego de detectar un problema que podría derivar en incendios.

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La medida figura entre las más importantes realizadas por la compañía en los últimos años y llega tras una extensa investigación sobre incidentes reportados en distintos vehículos.

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El inconveniente está relacionado con un componente del sistema de dirección asistida, cuya conexión eléctrica podría generar sobrecalentamiento y, en determinados casos, provocar fuego en el compartimento del motor.

El origen de la falla

De acuerdo con la información presentada ante las autoridades estadounidenses, el problema se encuentra en la conexión eléctrica de la bomba de dirección asistida electrohidráulica.

Las investigaciones revelaron que algunos conectores fueron fabricados fuera de los parámetros previstos. Esa condición puede impedir que los terminales hagan un contacto adecuado, aumentando la resistencia eléctrica y favoreciendo la generación de calor.

Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de que componentes cercanos se derritan o resulten dañados. Además, los conductores podrían experimentar una pérdida de asistencia en la dirección y la aparición del mensaje “Service Power Steering” en el vehículo.

2026 Jeep Wrangler. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Una investigación que tomó varios años

La revisión de este caso comenzó en mayo de 2023, cuando FCA US empezó a analizar diversos reportes vinculados con incendios aparentemente relacionados con este componente.

En una primera etapa, la empresa consideró que la cantidad de incidentes era reducida y decidió cerrar la investigación. Sin embargo, la situación cambió meses después debido al incremento de nuevos reportes enviados por propietarios.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos inició su propia investigación en septiembre de 2024. Finalmente, en mayo de 2026, Stellantis concluyó que existía un defecto que justificaba una campaña de retiro a gran escala.

Los casos reportados

Según los datos recopilados por la compañía hasta mayo de 2026, se registraron 63 reclamos de clientes relacionados con este problema y 72 informes provenientes de la red de campo.

De esos casos, 35 fueron vinculados directamente con la conexión eléctrica defectuosa. Además, se identificaron otros 12 registros de servicio que podrían estar asociados al mismo inconveniente.

La empresa informó que existe una posible lesión relacionada con esta falla, aunque no se reportaron accidentes derivados del problema.

Jeep Gladiator 2025. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Lo que deben hacer los propietarios

Mientras avanza la solución definitiva, Jeep recomienda adoptar algunas medidas preventivas. Entre ellas figura estacionar los vehículos al aire libre y evitar dejarlos cerca de viviendas, garajes, estructuras u otros automóviles.

También aconseja prestar atención a cualquier advertencia relacionada con la dirección asistida, especialmente si aparece el mensaje “Service Power Steering” o si se percibe una pérdida repentina de asistencia al conducir.

La reparación será gratuita y consistirá en inspeccionar el sistema para sustituir o corregir los componentes afectados cuando sea necesario. Los concesionarios comenzarán a recibir instrucciones durante junio, mientras que las notificaciones oficiales para los propietarios serán enviadas a partir de julio.

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