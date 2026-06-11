Firme: Akio Toyoda no cambia de postura frente a los autos eléctricos

La carrera hacia la electrificación parece avanzar a toda velocidad en buena parte de la industria automotriz.

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Sin embargo, no todos los líderes del sector están convencidos de que los vehículos eléctricos sean la única respuesta para el futuro. Uno de ellos es Akio Toyoda, presidente de Toyota, quien volvió a dejar clara su posición en una reciente entrevista.

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Lejos de suavizar su discurso, el directivo japonés reafirmó su afinidad por los motores de combustión y reconoció que, en ocasiones, siente que su postura es cada vez más minoritaria dentro del negocio automotor.

Una visión diferente en plena transformación

Toyota ha apostado en los últimos años por una estrategia diversificada que combina vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y modelos impulsados por hidrógeno. Esa visión ha sido impulsada en gran medida por Toyoda, quien considera que la transición energética no debe depender exclusivamente de una sola tecnología.

Al ser consultado sobre cuál era su mayor temor respecto al futuro de la industria, el ejecutivo respondió sin rodeos: “Que todo el mundo se pase a los vehículos eléctricos, ese era mi mayor temor”.

La declaración volvió a poner sobre la mesa una discusión que divide opiniones dentro y fuera del sector.

Akio Toyoda. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El apego a los motores tradicionales

Toyoda también habló de la conexión emocional que mantiene con los vehículos de combustión. Para él, los sonidos, las sensaciones y la experiencia de conducción siguen siendo elementos fundamentales de la pasión por los automóviles.

“Hace tan solo tres o cuatro años, yo era el único que decía que me encantaba el olor, me encantaban los sonidos, me encantaban los motores y quería mantener los puestos de trabajo de los proveedores de motores. Pero me parece que soy el único, me siento muy solo”, sostuvo.

Llega el Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota mantiene su estrategia

El presidente también defendió la continuidad de los modelos deportivos GR equipados con motores de gasolina. Según su visión, este tipo de vehículos todavía tiene espacio en el mercado gracias a las sensaciones de conducción que ofrecen y a ciertas ventajas relacionadas con el peso frente a algunos modelos electrificados.

Toyoda aseguró además que dentro de la propia compañía ha tenido que defender esta filosofía frente a quienes consideran que Toyota debería haber apostado antes por los vehículos eléctricos de batería.

“Si me dicen ‘oye, llegas demasiado tarde’, que deberías haberte pasado a los vehículos eléctricos de batería, bueno, somos gente que ama los coches y esas personas y yo luchamos incluso dentro de las empresas. Si solo tengo que hacer un buen balance o generar ganancias, o solo tengo que lograr la neutralidad de carbono, no es emocionante”, afirmó.

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