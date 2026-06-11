Honda festeja medio siglo del Accord con cifras gigantes en EE.UU.

Pocos modelos pueden presumir de seguir siendo relevantes después de cinco décadas en el mercado. El Honda Accord es uno de ellos.

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Mientras la industria avanza hacia la electrificación y los SUV dominan buena parte de las ventas, el sedán japonés mantiene una posición privilegiada en Estados Unidos y está a las puertas de una marca que muy pocos vehículos han conseguido alcanzar.

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Honda confirmó que el Accord se acerca a los 15 millones de unidades vendidas en territorio estadounidense, una cifra que coincide con el aniversario número 50 de uno de los nombres más importantes en la historia de la compañía.

La celebración llega en un momento de transformación para la marca, que busca equilibrar su oferta entre modelos de combustión, híbridos y futuros vehículos totalmente eléctricos. Aun así, el Accord sigue siendo una pieza fundamental dentro de esa estrategia.

Un modelo que encontró su lugar en el mercado

La historia comenzó en junio de 1976 con un vehículo muy diferente al que conocemos hoy. El primer Accord era un hatchback de tres puertas que apostaba por la eficiencia y la practicidad en una época marcada por la preocupación por el consumo de combustible.

Con el paso de los años, el modelo creció en tamaño, refinamiento y tecnología hasta convertirse en uno de los sedanes medianos más reconocidos del mercado estadounidense.

El gran punto de inflexión llegó en 1982 cuando Honda inició la producción del Accord en Estados Unidos. Aquella decisión permitió acercar el producto a los consumidores locales y fortaleció notablemente la presencia de la marca japonesa en Norteamérica.

La importancia de fabricar en Estados Unidos

Gran parte de las unidades vendidas del Accord han salido de la planta de Marysville, en Ohio. La instalación tiene un valor especial para Honda porque fue la primera fábrica de la compañía en Estados Unidos y porque convirtió al Accord en el primer automóvil japonés producido localmente de manera continua en el país.

Esa apuesta ayudó a consolidar una extensa red de proveedores y reforzó el vínculo entre Honda y el mercado estadounidense. También permitió que el modelo se transformara en uno de los vehículos más reconocidos de su segmento.

Este es el Honda Accord 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El sedán que sigue evolucionando

El éxito del Accord no solo se explica por su trayectoria. También tiene mucho que ver con su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas de los conductores sin abandonar las características que lo hicieron popular.

Según datos compartidos por la compañía, el modelo representa actualmente cerca del 25% del segmento de sedanes medianos en Estados Unidos. Además, más de la mitad de las ventas recientes corresponden a versiones híbridas, reflejando el creciente interés de los consumidores por alternativas más eficientes.

La gama 2026 incorpora nuevas mejoras en conectividad, una pantalla multimedia más avanzada, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de carga inalámbrica para teléfonos y ajustes destinados a mejorar la experiencia de conducción.

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