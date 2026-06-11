La nueva propuesta que complica a los autos chinos en EE.UU.

Cruzar la frontera de Estados Unidos con un automóvil podría volverse más complicado para algunos conductores extranjeros. Una nueva propuesta presentada en el Congreso estadounidense plantea restricciones que no solo afectarían la venta de vehículos chinos, sino también su ingreso al país, incluso cuando sean utilizados por turistas.

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La iniciativa refleja el creciente nivel de tensión entre Washington y Pekín en temas relacionados con tecnología, industria y seguridad. Esta vez, el foco está puesto sobre los automóviles conectados y la información que son capaces de recopilar.

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El proyecto de ley, denominado Protecting America from Chinese Cars Act, fue impulsado por las congresistas Haley Stevens y Elissa Slotkin, representantes del estado de Michigan, uno de los principales centros de la industria automotriz estadounidense.

Una prohibición que iría más allá de las ventas

A diferencia de otras medidas aplicadas en los últimos años, esta propuesta no se limita a impedir la comercialización de ciertos vehículos dentro de Estados Unidos.

El texto contempla restricciones para automóviles considerados de origen chino aunque no estén siendo vendidos en el mercado estadounidense. Esto podría afectar a conductores procedentes de Canadá o México que intenten ingresar al país a bordo de uno de estos modelos.

La medida busca cerrar posibles rutas indirectas de acceso para fabricantes chinos que han fortalecido su presencia en otros mercados de Norteamérica.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Los vehículos que podrían verse afectados

Uno de los aspectos que más debate ha generado es la amplitud de la definición utilizada por la propuesta.

La legislación no solo apunta a vehículos diseñados o fabricados en China. También incluye modelos producidos por empresas en las que compañías chinas tengan una participación superior al 15%.

Esa interpretación podría extender el alcance de la norma a diversos fabricantes con operaciones internacionales, incluso cuando parte de su producción o desarrollo se realice fuera del país asiático.

La preocupación por los datos

Los promotores del proyecto sostienen que los vehículos modernos son mucho más que simples medios de transporte. Los sistemas actuales incorporan cámaras, sensores, herramientas de comunicación y funciones de conectividad capaces de recopilar grandes cantidades de información.

Para quienes apoyan la iniciativa, esos datos podrían representar un riesgo potencial si terminan en manos de gobiernos considerados adversarios por Estados Unidos.

Por esa razón, consideran necesario reforzar los controles sobre determinados vehículos y fabricantes vinculados a China.

Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Una nueva disputa en la industria automotriz

México y Canadá también aparecen en el centro de la discusión debido al crecimiento que han experimentado las marcas chinas en ambos mercados, especialmente dentro del segmento de vehículos eléctricos.

Aunque el futuro de la propuesta todavía es incierto, el debate demuestra que el automóvil se ha convertido en una pieza importante dentro de la competencia tecnológica global. Ya no se trata únicamente de fabricar o vender más vehículos.

La conectividad, la gestión de datos y la seguridad digital están adquiriendo un peso cada vez mayor en las decisiones políticas y comerciales de las principales potencias del mundo.

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