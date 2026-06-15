Ford llama a revisión más de 255 mil Focus por una falla crítica

Miles de propietarios del Ford Focus tendrán que prestar atención a una nueva campaña de revisión anunciada por la marca.

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El fabricante confirmó el retiro de 255,404 unidades correspondientes a los modelos fabricados entre 2012 y 2018 debido a un problema que, en determinadas circunstancias, puede causar que el motor se apague mientras el vehículo está en circulación.

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Se trata de una situación que preocupa especialmente porque el inconveniente puede presentarse sin previo aviso, aumentando el riesgo de incidentes tanto en ciudad como en carretera.

Problema ligado al sistema de combustible

La información presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos señala que la falla está relacionada con el sistema de emisiones evaporativas del vehículo.

Según la investigación, una válvula encargada de gestionar los vapores de combustible puede quedar bloqueada en posición abierta. Cuando esto sucede, se genera una presión inadecuada dentro del sistema, una condición que puede afectar el funcionamiento normal del motor.

El problema se vuelve más delicado porque algunos vehículos afectados no cuentan con una calibración de software capaz de identificar correctamente esa anomalía.

Ford Escape 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Reparación anterior no siempre funcionó

Parte de los Focus incluidos en esta nueva campaña ya habían pasado por una revisión de seguridad años atrás. Sin embargo, Ford descubrió posteriormente que algunos registros indicaban que la actualización había sido realizada correctamente cuando, en realidad, la instalación adecuada del software podría no haberse completado.

Esa situación llevó a la compañía a ampliar el alcance de la investigación y a ordenar una nueva intervención para garantizar que todos los vehículos reciban la corrección necesaria.

Señales que podrían alertar al conductor

Antes de que ocurra un apagado inesperado del motor, algunos propietarios podrían notar ciertos síntomas. Entre ellos aparecen la activación de la luz de “Check Engine”, indicaciones incorrectas del nivel de combustible o cálculos erróneos sobre la autonomía restante.

También podrían presentarse dificultades de conducción o un funcionamiento irregular del motor en determinadas condiciones.

La solución consiste en una actualización del software del Módulo de Control del Tren Motriz. Además, los técnicos realizarán verificaciones adicionales para confirmar que la versión correcta quede instalada y funcionando adecuadamente.

Ford informó que las reparaciones serán completamente gratuitas para los propietarios afectados. Asimismo, quienes hayan asumido gastos relacionados con este problema en el pasado podrían optar a un reembolso, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la compañía.

El fabricante prevé iniciar las notificaciones a concesionarios y propietarios el 6 de julio de 2026. A partir de ese momento, los conductores podrán verificar si su vehículo está incluido en la campaña y programar la intervención correspondiente en un concesionario autorizado.

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