Esta es la hora más peligrosa para conducir en EE.UU.

Muchos conductores asocian el mayor riesgo en las carreteras con la madrugada o las horas de oscuridad. Sin embargo, los datos muestran un escenario muy distinto.

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El periodo con más accidentes en Estados Unidos ocurre cuando miles de personas aún están inmersas en sus actividades cotidianas y las calles se encuentran especialmente congestionadas.

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Un análisis realizado por Mercury Insurance identificó que el intervalo comprendido entre las 3:00 p.m. y las 3:10 p.m. concentra la mayor cantidad de accidentes de tráfico en el país. La conclusión surge tras estudiar reclamaciones registradas durante un periodo de cinco años.

Lejos de tratarse de una coincidencia, los especialistas encontraron un patrón repetitivo que se explica por la combinación de tráfico escolar, desplazamientos laborales y una elevada presencia de peatones y ciclistas.

Diez minutos con un alto nivel de riesgo

La franja de las 3:00 p.m. coincide con uno de los momentos más activos del día. A esa hora, muchos estudiantes salen de clases, padres de familia se movilizan para recogerlos y comienza a aumentar el flujo de trabajadores que regresan a sus hogares.

Interior del Toyota Land Cruiser 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Según el estudio, más de 61,000 personas estuvieron involucradas en accidentes durante esos diez minutos a lo largo de los cinco años analizados. La cifra convirtió ese corto periodo en el de mayor incidencia de siniestros en todo el país.

Los expertos consideran que la concentración de vehículos y la cantidad de estímulos presentes en las vías contribuyen significativamente a elevar el riesgo.

Las lesiones aumentan una hora después

Curiosamente, el momento con más accidentes no es necesariamente el más peligroso en términos de gravedad.

Mercury Insurance detectó que las 4:00 p.m. registran una mayor proporción de accidentes con lesiones. Una de las razones es que el tráfico comienza a moverse con más fluidez, lo que permite velocidades más elevadas.

A ello se suma el cansancio acumulado tras varias horas de actividad, un factor que puede reducir la atención y afectar la capacidad de reacción de algunos conductores.

El Mazda Miata NE será manual. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Los fines de semana cuentan una historia diferente

Los patrones cambian cuando llegan el sábado y el domingo. En esos días, la mayor concentración de accidentes ocurre entre las 12:00 p.m. y las 12:10 p.m.

La explicación está relacionada con el incremento de desplazamientos recreativos, reuniones familiares y viajes cortos que suelen comenzar alrededor del mediodía.

Durante ese periodo, cerca de 19,000 personas estuvieron involucradas en accidentes, mientras que aproximadamente el 9% sufrió algún tipo de lesión.

Más del Cadillac OPTIQ-V 2026. Crédito: Cadillac. Crédito: Cortesía

Cómo reducir los riesgos al volante

Los especialistas recomiendan evitar, cuando sea posible, los momentos de mayor congestión vehicular. Si no existe esa alternativa, aconsejan aumentar la distancia de seguridad, prestar especial atención en zonas escolares y minimizar cualquier distracción.

También es importante mantener velocidades adecuadas y anticipar posibles movimientos de peatones, ciclistas y otros vehículos.

Aunque ningún horario está completamente libre de riesgos, conocer cuándo se producen más accidentes puede ayudar a tomar mejores decisiones y a conducir con mayor precaución en las carreteras estadounidenses.

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