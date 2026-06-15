Promoción histórica: Jeep regalará 100 Wrangler si EE.UU. gana el Mundial

La goleada de la selección de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay en el inicio del Mundial 2026 ya genera movimientos curiosos fuera de las canchas.

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Mientras la expectativa crece en EE.UU., Jeep decidió sumarse al movimiento global con una campaña tan llamativa como poco convencional.

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La marca anunció que entregará 100 unidades del Jeep Wrangler 2026, pero no a cualquier persona. El beneficio estará reservado para un grupo muy específico de estadounidenses que compartan un nombre histórico profundamente ligado al país.

Una campaña cargada de simbolismo

La iniciativa fue bautizada como “Wrangler for Washingtons” y forma parte de una estrategia publicitaria más amplia con la que Jeep busca conectar el fervor deportivo, el orgullo nacional y una fecha especial para Estados Unidos.

El Mundial coincide con las celebraciones por los 250 años de la independencia del país, una conmemoración que ha impulsado numerosas acciones promocionales y eventos especiales en distintos sectores.

El requisito más llamativo

La mecánica del concurso tiene una particularidad que rápidamente llamó la atención. Para aspirar al premio, los participantes deben llamarse legalmente George Washington, además de cumplir con otros requisitos establecidos por la compañía.

Si la selección masculina de Estados Unidos logra levantar la Copa del Mundo en 2026, los primeros 100 participantes validados recibirán un Jeep Wrangler 2026 sin costo.

Jeep informó que los interesados deben ser residentes legales de cualquiera de los 50 estados del país o del Distrito de Columbia. También deben tener al menos 18 años y completar el proceso de inscripción dentro del plazo oficial de la promoción.

Las inscripciones estarán disponibles entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026, coincidiendo con el desarrollo del torneo.

La campaña tiene una condición fundamental. El premio solo se hará realidad si Estados Unidos consigue convertirse en campeón mundial, un desafío que históricamente ha resultado complicado para el combinado norteamericano.

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