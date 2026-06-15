Genesis Magma GT Concept, una bestia creada para impresionar

Las aspiraciones deportivas de Genesis ya no son un simple proyecto a largo plazo. La marca de lujo del grupo Hyundai decidió dar un paso firme hacia el automovilismo internacional y eligió uno de los escenarios más prestigiosos del mundo para demostrarlo.

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Frente a miles de aficionados reunidos en Le Mans, la compañía presentó una nueva etapa de su estrategia de competición.

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La marca quiere ganar visibilidad global, fortalecer su identidad deportiva y demostrar que puede competir frente a fabricantes con una larga tradición en las carreras.

Le Mans marca un antes y un después

La histórica prueba francesa servirá como escenario para el debut de Genesis en la categoría Hypercar de las 24 Horas de Le Mans. La marca participará con el nuevo GMR-001 Hypercar, un modelo desarrollado específicamente para enfrentarse a algunos de los nombres más importantes de la resistencia mundial.

Aprovechando la atención generada por ese anuncio, Genesis también mostró dos conceptos que adelantan su visión para futuras competiciones bajo la estructura de Genesis Magma Racing.

Un gran turismo con ADN de competición

El protagonista fue el nuevo Genesis Magma GT Concept, un vehículo que combina el lujo característico de la marca con una imagen mucho más agresiva y enfocada en el rendimiento.

Genesis Magma GT3 Concept. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Su silueta baja, las proporciones de motor central y los pasos de rueda marcadamente ensanchados transmiten sensación de velocidad incluso cuando el auto permanece detenido. Todo el conjunto busca proyectar una personalidad mucho más emocional y deportiva.

Genesis también trabajó cuidadosamente la aerodinámica, integrando soluciones funcionales sin sacrificar la elegancia que caracteriza a sus modelos.

Un interior pensado para conducir

Puertas adentro, el Magma GT Concept apuesta por una experiencia centrada en quien está al volante. La configuración de doble cabina crea una separación visual entre conductor y acompañante, mientras que los elementos inspirados en los cronómetros de competición aportan una atmósfera claramente ligada al mundo de las carreras.

Al mismo tiempo, las superficies digitales y los controles modernos mantienen el enfoque tecnológico que distingue a la marca.

El Genesis Magma GT3 Concept. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Junto al Magma GT Concept apareció el Genesis Magma GT3 Concept, una interpretación mucho más extrema diseñada exclusivamente para competir.

A diferencia de otros programas basados en vehículos de producción, este proyecto nació directamente bajo las exigencias de la reglamentación GT3. Por esa razón incorpora una carrocería más ancha, grandes entradas de aire, un splitter delantero de mayores dimensiones, un prominente alerón trasero y un difusor desarrollado para generar la máxima carga aerodinámica posible.

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