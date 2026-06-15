Ford enfrenta nuevo retiro masivo por falla en la Expedition

Una nueva campaña de revisión vuelve a poner a Ford bajo la lupa. La automotriz confirmó el retiro de 548,463 unidades de la Ford Expedition fabricadas entre 2018 y 2024, luego de detectar un problema en una de las piezas de la consola central que podría provocar cortes a los ocupantes.

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Aunque no se trata de una falla relacionada con el motor, los frenos o la dirección, la situación despertó preocupación debido al potencial riesgo para conductores y pasajeros durante el uso cotidiano del vehículo.

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Una pieza que puede volverse peligrosa

La investigación determinó que una moldura cromada ubicada en la consola central puede deteriorarse con el paso del tiempo. Cuando esto ocurre, el revestimiento puede desprenderse parcialmente o formar bordes metálicos afilados capaces de provocar lesiones en manos y dedos.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), el inconveniente estaría vinculado a componentes fabricados fuera de los parámetros de calidad exigidos por la marca.

En una primera etapa, Ford consideró que la situación no requería una llamada a revisión. Sin embargo, el análisis continuó incorporando reclamos de garantía, reportes de clientes e información recopilada en campo.

A medida que aparecieron más casos, la compañía reevaluó el alcance del problema y decidió avanzar con una campaña masiva para corregir el defecto.

Ford Expedition 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Decenas de lesiones reportadas

Hasta el 2 de junio de 2026, Ford había registrado al menos 4,634 reclamaciones de garantía potencialmente relacionadas con esta condición. A eso se suman 150 reportes de campo, 34 casos reportados a través de centros de atención al cliente, 65 lesiones asociadas al defecto y un accidente vinculado al problema.

La marca indicó que todos los propietarios afectados podrán acceder a una reparación sin costo.

El procedimiento contempla una inspección de la consola central para detectar señales de deterioro, burbujas en el revestimiento o desprendimientos del cromado. En los casos necesarios, la pieza será reemplazada por una nueva que cumple con las especificaciones de fabricación establecidas por Ford.

La compañía informó además que el 10 de junio comenzó la notificación a concesionarios y la habilitación de consultas mediante VIN. Posteriormente, desde el 29 de junio, los propietarios recibirán las comunicaciones oficiales para coordinar la revisión de sus vehículos.

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