Falla en kit de llantas obliga a Honda a revisar 1 millón de autos

Los llamados a revisión suelen estar relacionados con frenos, airbags o sistemas electrónicos. Sin embargo, esta vez Honda enfrenta una situación poco habitual que involucra un elemento que muchos conductores esperan no tener que utilizar nunca. Se trata del kit de reparación e inflado de neumáticos que equipa a varios de sus modelos híbridos y de celda de combustible.

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La marca japonesa anunció una campaña que afecta a más de un millón de vehículos debido a un defecto que podría generar lesiones durante una reparación de emergencia.

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El problema no está en el neumático ni en el compresor, sino en algunos componentes del sistema de sellado utilizado cuando se produce un pinchazo.

Un accesorio de emergencia bajo la lupa

La mayoría de los vehículos modernos ya no incorpora una rueda de repuesto tradicional. Para reducir peso y aprovechar mejor el espacio, muchos fabricantes han optado por incluir kits de reparación temporales que permiten continuar la marcha hasta llegar a un taller.

En el caso de Honda, la investigación detectó un riesgo potencial en los kits instalados en los CR-V Hybrid fabricados entre 2023 y 2026, los CR-V Fuel Cell EV de los años 2025 y 2026, y los Accord Hybrid producidos entre 2023 y 2026.

Según la documentación presentada ante las autoridades de seguridad vial de Estados Unidos, la boquilla del sistema puede conectarse de forma incorrecta a la válvula del neumático durante una situación de emergencia. Cuando eso ocurre, el aire no fluye adecuadamente hacia la rueda dañada.

Cómo se produce la falla

El inconveniente aparece cuando la presión comienza a acumularse dentro del recipiente que contiene el sellador. Algunos elementos internos del sistema no serían capaces de liberar ese exceso de presión de la manera prevista.

Como resultado, la tapa del envase podría desprenderse repentinamente y expulsar aire y líquido sellador a gran velocidad. Ese escenario representa un riesgo para la persona que esté manipulando el equipo al costado de la carretera.

Honda confirmó que ha recibido ocho reportes de lesiones relacionadas con este problema. Aunque la compañía no detalló la gravedad de cada incidente, reconoció que existe un riesgo real para los usuarios.

Honda Accord 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La solución para los propietarios

La empresa ya puso en marcha el proceso de corrección y notificó a su red de concesionarios durante los primeros días de junio de 2026. Los propietarios de los vehículos involucrados recibirán una comunicación oficial por correo a partir de finales de julio.

La reparación será gratuita y consistirá en la sustitución de la boquilla del kit de reparación o en el reemplazo de la botella de sellador, dependiendo del caso. Además, el componente actualizado elimina una válvula que contribuía a la acumulación de presión dentro del sistema.

Honda también informó que la corrección comenzó a implementarse en la producción desde el 20 de mayo de 2026, por lo que las unidades fabricadas posteriormente ya cuentan con la solución incorporada. La medida busca evitar nuevos incidentes y garantizar que este elemento de emergencia funcione de manera segura cuando más se necesita.

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