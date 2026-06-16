El legendario Skyline prepara su regreso bajo otra marca

Pocas denominaciones tienen tanto peso dentro de la historia de Nissan como Skyline. Ahora, ese nombre vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que la compañía confirmara que prepara su lanzamiento global para este invierno, marcando el inicio de una nueva etapa para uno de sus modelos más reconocidos.

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La confirmación llegó de la mano de Ivan Espinosa, director ejecutivo de Nissan, quien reveló en una entrevista con Nikkei Asia que el vehículo llegará al mercado norteamericano, aunque no lo hará con el emblema de Nissan. La estrategia contempla su comercialización bajo la marca Infiniti.

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El proyecto destaca no solo por el regreso del nombre Skyline, sino también por la velocidad con la que fue desarrollado. Nissan logró completar el trabajo en apenas 26 meses, una reducción considerable frente a los 55 meses que necesitó la generación anterior.

Buena parte de ese avance se atribuye al uso intensivo de herramientas digitales e inteligencia artificial. La compañía aprovechó estas tecnologías en áreas como diseño, validación y procesos productivos para acelerar los tiempos sin comprometer la calidad final del producto.

Infiniti será la puerta de entrada en Estados Unidos

Para los compradores estadounidenses, el nuevo Skyline tendrá una identidad diferente. Todo apunta a que será integrado a la gama Infiniti y algunos reportes incluso sugieren que podría convertirse en el sucesor del actual Q50.

Las primeras informaciones indican que mantendría una configuración enfocada en el placer de conducción, con tracción trasera como protagonista. Tampoco se descarta la presencia de variantes con tracción integral para ampliar su atractivo dentro del segmento premium.

Aunque Nissan todavía guarda silencio sobre las especificaciones definitivas, varias pistas apuntan al conocido motor V6 biturbo utilizado por el Nissan Z.

El Nissan Leaf 2026 se presenta como una nueva opción. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

En su configuración más potente, este propulsor desarrolla 420 caballos de fuerza y 384 lb-ft de torque. De confirmarse, el Skyline tendría argumentos sólidos para enfrentarse a algunos de los sedanes deportivos más importantes del mercado.

La oferta podría incluir tanto opciones orientadas a los entusiastas como versiones pensadas para un uso cotidiano más confortable.

Inspiración clásica con una imagen moderna

El diseño también buscará conectar pasado y presente. Alfonso Albaisa, máximo responsable de diseño global de Nissan, adelantó que el exterior estará “inspirado en el pasado”.

La intención no sería replicar modelos históricos, sino reinterpretar elementos característicos del Skyline con una apariencia contemporánea. Esa mezcla de herencia y modernidad podría convertirse en uno de los principales atractivos del modelo.

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