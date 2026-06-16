Qué significa la señal de tránsito con una rana en Estados Unidos

La primera reacción suele ser de sorpresa. Vas conduciendo por una carretera y, entre las habituales señales de velocidad o advertencia, aparece una imagen inesperada: una rana.

¿Es una broma? ¿Una campaña local? ¿Un dibujo decorativo? La respuesta es mucho más interesante. Estas señales existen para proteger a miles de anfibios que, cada año, deben cruzar carreteras para completar uno de los viajes más importantes de sus vidas.

¿Raro? Para nada. De hecho, no hay solo carteles de ranas: California hasta ha construido un puente para que crucen animales sobre una autopista.

Carteles de ranas: una advertencia para reducir atropellos

En determinadas épocas del año, especialmente durante la primavera y después de lluvias intensas, ranas, sapos y salamandras abandonan los bosques donde pasaron el invierno y se dirigen hacia lagunas, estanques y humedales para reproducirse.

El problema es que muchas de esas rutas naturales quedaron interrumpidas por carreteras construidas décadas después. Para alertar a los conductores, algunas comunidades instalaron señales específicas que indican la presencia de anfibios en la zona y recomiendan reducir la velocidad.

Señal vial con rana advierte sobre cruce de anfibios en una carretera de Estados Unidos Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

¿Dónde pueden verse estas señales?

No existe un cartel oficial único para todo Estados Unidos. En muchos casos son iniciativas locales impulsadas por autoridades ambientales, municipios o parques naturales. Las señales se han vuelto relativamente comunes en estados como:

Massachusetts.

Vermont.

Maine.

New Hampshire.

Algunas zonas de California.

Áreas cercanas a reservas naturales y humedales.

En algunos lugares incluso se organizan jornadas de voluntariado para ayudar a los anfibios a cruzar las carreteras de manera segura durante los picos migratorios.

Los sorprendentes túneles para ranas y salamandras

La protección de estos animales va mucho más allá de las señales. En ciertas zonas de Estados Unidos y Europa se construyeron pequeños túneles bajo las carreteras para que los anfibios puedan desplazarse sin exponerse al tráfico.

Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Massachusetts, donde existen estructuras especialmente diseñadas para facilitar el paso de salamandras durante sus migraciones estacionales.

Aunque puedan parecer medidas exageradas, los especialistas sostienen que ayudan a reducir significativamente la mortalidad de especies vulnerables.

¿Por qué es importante proteger a las ranas?

Las ranas y otros anfibios cumplen un papel clave en los ecosistemas. La razón es simple: ayudan a controlar poblaciones de insectos y, además, son considerados bioindicadores, es decir, organismos especialmente sensibles a los cambios ambientales.

Cuando sus poblaciones disminuyen, puede ser una señal de alerta sobre problemas más amplios relacionados con la contaminación, la pérdida de hábitat o el cambio climático.

Por eso, proteger sus rutas migratorias se convirtió en una estrategia de conservación cada vez más utilizada.

Qué debes hacer si ves esta señal

Si encuentras una señal de advertencia con una rana o un anfibio, los expertos recomiendan reducir la velocidad y mantenerse atento al camino, especialmente durante la noche o después de la lluvia.

Siempre es importante respetar las indicaciones temporales que puedan instalarse en la zona. Y algo más: hay que evitar detenerse de manera peligrosa para intentar mover animales sin la preparación adecuada.

Un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia para especies que llevan millones de años realizando estos desplazamientos.

Una señal extraña… con una misión importante

A simple vista, una señal de tránsito con una rana puede parecer una curiosidad más de las carreteras estadounidenses. Pero detrás de ese dibujo hay una historia de adaptación entre la vida silvestre y el desarrollo humano.

Es también un recordatorio de que compartir el espacio con otras especies implica prestar atención a detalles que, muchas veces, pasan desapercibidos. La próxima vez que veas una de estas señales, ya sabrás que no se trata de una excentricidad local.

Es una invitación a conducir con un poco más de cuidado… porque incluso el viaje más pequeño puede ser vital para quienes intentan cruzar al otro lado del camino.

Seguir leyendo:

Tigres, jaguares y elefantes huyen de la violencia del narco en Sinaloa

Algo está despertando a un animal peligroso antes de tiempo en California

Construyen el Metro más profundo de América Latina: estaciones a 65 metros bajo tierra