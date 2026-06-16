La nueva bestia china promete hasta 1,500 km de autonomía

Xiaomi parece decidida a acelerar sus planes en la industria automotriz. Cuando todavía sigue ganando protagonismo con sus primeros vehículos electrificados, nuevas imágenes filtradas anticipan la llegada de un modelo mucho más grande y familiar que podría ampliar de forma importante la oferta de la compañía.

Lee también: Ford llama a revisión más de 255 mil Focus por una falla crítica

Bajo la denominación YU9, este futuro SUV tendría espacio para siete pasajeros y apostaría por una configuración híbrida enchufable de rango extendido.

Puedes leer: Genesis Magma GT Concept, una bestia creada para impresionar

La fórmula busca combinar la practicidad de un vehículo electrificado con la tranquilidad de una autonomía capaz de afrontar viajes largos sin preocupaciones.

Un diseño que mantiene el ADN de la marca

Las fotografías que comenzaron a circular muestran una carrocería de gran tamaño, con una presencia robusta y una silueta claramente orientada al segmento premium.

También destacan algunos rasgos ya vistos en otros productos de Xiaomi, especialmente en la firma lumínica frontal. El conjunto conserva un aspecto moderno y tecnológico, una característica que la marca ha convertido en parte esencial de su identidad visual.

La información preliminar indica que el YU9 recurriría a un motor turbo de 1.5 litros destinado principalmente a generar energía para el sistema eléctrico.

Ese propulsor trabajaría junto a dos motores eléctricos y una batería de gran capacidad. Gracias a esta combinación, diversas fuentes señalan que la potencia conjunta podría superar los 400 caballos de fuerza.

Las estimaciones más optimistas hablan de una aceleración de 0 a 100 km/h cercana a los cinco segundos, una cifra destacable para un vehículo de estas dimensiones.

Autonomía como principal argumento

Uno de los aspectos que más llama la atención es la autonomía proyectada. Los reportes sugieren que el SUV podría alcanzar hasta 1,500 kilómetros combinando la energía eléctrica y el combustible.

Por otra parte, en modo totalmente eléctrico tendría la capacidad de recorrer alrededor de 200 kilómetros, un registro que lo colocaría entre los híbridos enchufables con mayor alcance del mercado.

Las previsiones procedentes de China ubican al futuro YU9 dentro del segmento de los SUV premium electrificados. Además de su tamaño y tecnología, Xiaomi buscaría diferenciarse mediante una propuesta enfocada en la conectividad y la integración con su ecosistema de dispositivos.

Respecto al precio, las estimaciones actuales lo sitúan en una franja aproximada de entre $50,000 dólares y $70,000 dólares. Aunque todavía no existe confirmación oficial, todo indica que Xiaomi quiere competir directamente con fabricantes consolidados en una de las categorías más rentables y demandadas del mercado.

Seguir leyendo:

Promoción histórica: Jeep regalará 100 Wrangler si EE.UU. gana el Mundial

Ford enfrenta nuevo retiro masivo por falla en la Expedition

Les queda poco: modelos históricos que se despedirán en 2027