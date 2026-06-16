El Ferrari Luce sorprende con una tecnología inédita

La llegada del primer Ferrari totalmente eléctrico no solo representa un cambio de era para la firma italiana. También abre la puerta a tecnologías que hasta hace poco parecían reservadas al mundo de la inteligencia artificial y los sistemas avanzados de asistencia.

Lee también: Ford llama a revisión más de 255 mil Focus por una falla crítica

Una de las novedades más llamativas del futuro Ferrari Luce está relacionada con la forma en que administra la potencia.

Puedes leer: Genesis Magma GT Concept, una bestia creada para impresionar

La marca de Maranello ha desarrollado una solución denominada eTrac que no se limita a controlar el deslizamiento de las ruedas, sino que también es capaz de adaptarse progresivamente al estilo de conducción de cada usuario.

Sistema que evoluciona contigo

Los detalles fueron revelados por Raffaele de Simone, jefe de pilotos de pruebas de Ferrari, durante una entrevista concedida al medio australiano CarExpert.

“Nuestro control de tracción parte de una estimación de agarre fija, pero luego evoluciona según la habilidad del conductor”, explicó de Simone. “Si tienes la suficiente destreza, el modo Sport puede evolucionar hasta convertirse en el modo Race de un deportivo diseñado para circuito”, agregó.

La propuesta resulta especialmente interesante porque el vehículo no ofrece un programa específico de competición entre sus modos de conducción tradicionales.

La inteligencia detrás del eTrac

Aunque Ferrari no ha revelado todos los secretos de esta tecnología, las declaraciones de De Simone sugieren que el sistema analiza continuamente la forma de conducir para ajustar su comportamiento.

Ferrari Luce. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

“Mi modo de conducción no es el tuyo”, continuó De Simone. “El sistema está en constante evolución, ayudándote a mejorar tu habilidad y confianza. Conduce con precisión y el sistema te seguirá, desbloqueando un mayor nivel de potencia”.

En otras palabras, cuanto más consistente y precisa sea la conducción, mayor libertad podría otorgar el vehículo para aprovechar sus prestaciones.

Cuatro motores trabajando al mismo tiempo

Parte de la eficacia del eTrac se debe a la arquitectura eléctrica del Luce. Según la información disponible, el modelo contará con cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda.

Esta configuración permite gestionar el par de manera independiente y extremadamente rápida. Ferrari puede intervenir sobre una rueda concreta sin alterar el comportamiento de las demás, logrando correcciones mucho más precisas que las de los sistemas convencionales.

Seguir leyendo:

Promoción histórica: Jeep regalará 100 Wrangler si EE.UU. gana el Mundial

Ford enfrenta nuevo retiro masivo por falla en la Expedition

Les queda poco: modelos históricos que se despedirán en 2027