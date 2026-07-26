Bombero de Los Ángeles fallece en accidente vehicular mientras estaba fuera de servicio

Un bombero de Los Ángeles que se encontraba fuera de servicio falleció la madrugada de este viernes como consecuencia de un accidente automovilístico en Whittier.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) identificó al bombero fallecido como Stan Reza, de 35 años y con tres años de experiencia en la institución. No mencionó su ciudad de residencia y el comunicado publicado en redes sociales no incluyó una fotografía.

The Los Angeles Fire Department mourns the loss of Firefighter Stan Reza, a three-year member of this department, who was killed in a traffic accident on July 24, 2026. More on Facebook: https://t.co/99w9eN5SWm@LAFDvalley @LAFDwest @LAFDcentral @LAFDsouth pic.twitter.com/mvXZhEbwCl — #LAFD Talk ? (@LAFDtalk) July 25, 2026

De acuerdo con el LAFD, Reza, quien se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en el accidente que ocurrió aproximadamente a las 2:20 a.m. del viernes en los carriles en dirección norte del Freeway 605, cerca de Beverly Boulevard, en Whittier.

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La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que la camioneta que conducía Reza se impactó contra un camión de gran tamaño.

El elemento del LAFD falleció en el lugar donde ocurrió el percance como consecuencia de un traumatismo contuso, según reportó este sábado la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Reza conducía una camioneta pickup y se impactó contra un camión con remolque, sin que se tengan más detalles relacionados con el percance.

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De acuerdo con su página de Facebook, Stan Reza tenía su residencia en Pomona y se había graduado de Cal Poly Pomona.

“Nuestros pensamientos están con la familia del bombero y con todos los miembros de este departamento que comparten su dolor”, declaró el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore en un comunicado.

“El departamento pidió al público y a los medios de comunicación que tengan presentes en sus pensamientos a los miembros, familiares, amigos y compañeros bomberos“, añadió Moore.

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Debido al percance, el Freeway 605 permaneció cerrado al tránsito vehicular durante aproximadamente tres horas y 30 minutos.

El departamento de bomberos dijo que proporcionará los detalles sobre el servicio funerario y conmemorativo en honor a Stan Reza una vez que se tengan definidos.

La oficina de la Patrulla de Caminos de California en Santa Fe Springs mantiene en curso una investigación para determinar las causas del accidente automovilístico.

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