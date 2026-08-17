Oficial de CHP herido en accidente con presunto conductor ebrio en Ventura

Un oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP) fue hospitalizado en estado grave después de que su vehículo policial fue impactado por un conductor presuntamente ebrio la noche de este sábado en el área de Grimes Canyon, en el condado de Ventura.

Alrededor de las 11:00 p.m., el conductor sospechoso, Derek Skinner, de 34 años y residente de Santa Paula, circulaba en dirección norte por Grimes Canyon Road cuando, supuestamente, su camioneta Chevrolet blanca cruzó la doble línea amarilla y se impactó de frente contra el vehículo de la CHP.

A California Highway Patrol (CHP) officer is recovering after an impaired driver crashed head-on into the officer’s patrol vehicle late Saturday night in Grimes Canyon, north of Moorpark. See the full press release here: https://t.co/9wA6adubjf#DUICrash @CaliforniaHighwayPatrol pic.twitter.com/qgXsu8FFCM — CHP Moorpark (@CHPMoorpark) August 17, 2026

El oficial de la Patrulla de Caminos de California y una mujer de 40 años, de Chatsworth, que también viajaba en la camioneta del conductor sospechoso, sufrieron heridas graves en el accidente.

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Skinner sufrió heridas leves y fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol después de ser examinado en un hospital local.

“Los investigadores determinaron que Skinner estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas y que no mantuvo su carril antes de invadir los carriles en dirección sur”, informó la Patrulla de Caminos de California.

El conductor sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de Ventura por conducir bajo los efectos del alcohol causando lesiones corporales.

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De acuerdo con los funcionarios de la CHP, se espera que tanto el oficial como la mujer que viajaba en la camioneta se recuperen por completo de sus lesiones.

Según el teniente Randy O’Brien, de la Patrulla de Caminos de California, el accidente sirve como ejemplo de que conducir alcoholizado puede tener graves consecuencias.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es una decisión peligrosa que puede tener consecuencias que cambien tu vida“, declaró el teniente O’Brien, en una entrevista con la cadena KTLA.

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El oficial de la CHP reiteró que nunca debe existir una razón para conducir un vehículo en un estado inconveniente.

“Designa a un conductor sobrio, usa un servicio de transporte compartido, llama a un amigo o familiar, o haz otros arreglos para llegar a casa sano y salvo. Hay opciones disponibles. Si has bebido, no conduzcas”, reiteró el teniente O’Brien.

Por el accidente, el tramo de Grimes Canyon Road permaneció cerrado al tránsito vehicular durante aproximadamente tres horas mientras los detectives investigaban las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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El Departamento de Bomberos del condado de Ventura, los departamentos de policía de Moofpark y Fillmore, así como American Medical Response respondieron a la emergencia por el choque vehicular.

La oficina de la Patrulla de Caminos de California en Moorpark es responsable de mantener en curso la investigación del accidente.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación de los detectives, debe comunicarse con la estación de la CHP en Moorpark al 805-553-0800.

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