Conductor ebrio sobrevive a caída de 600 pies por acantilado en California

Un conductor, presuntamente ebrio, sobrevivió a la caída de 600 pies (183 metros) por un acantilado en una carretera en una zona rural del norte de California, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

De acuerdo con la CHP, el percance ocurrió a principios de julio, cuando el conductor de una camioneta circulaba por la carretera 263, en el condado de Siskiyou, y el vehículo se salió del camino y cayó por un acantilado escarpado.

“Sorprendentemente, el conductor sobrevivió a lo que fácilmente podría haber sido un accidente fatal“, dijo CHP en un comunicado.

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La Patrulla de Caminos de California publicó fotos del accidente en las redes sociales, que muestran una camioneta blanca destrozada en un sendero al pie de una colina empinada y rocosa.

En su comunicado, la autoridad estatal no dio a conocer la identidad del sospechoso, quien fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

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La CHP emitió un comunicado después del percance, en el que se afirma que “conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas tiene consecuencias reales”.

“Ese accidente sirve como un poderoso recordatorio de que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pone en riesgo no solo tu vida, sino también la de todos los demás en la carretera“, dijeron los funcionarios de la Patrulla de Caminos de California.

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La agencia estatal mencionó que elegir conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas o de las drogas, puede tener consecuencias devastadoras que se pueden evitar.

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