Hispano sospechoso de tiroteo fatal en Los Ángeles arrestado en México

Un hispano sospechoso relacionado con un tiroteo que ocurrió en 2024 en la Autopista 5 en el este de Los Ángeles, en el que murió un latino de 29 años, fue arrestado en México, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

En un comunicado, la CHP informó que se tenía identificado a Christian Rojas, de 21 años y residente de Bellflower, quien huyó a México tras el incidente relacionado con furia al volante. Se anunció una orden de arresto en contra de Rojas, con una fianza de $4.3 millones de dólares.

Casi dos años después, la CHP anunció que una investigación conjunta con los alguaciles federales dio como resultado el arresto.

Sigue leyendo: Hispano buscado por una Alerta Amber en Los Ángeles enfrenta cargos de asesinato y secuestro

Mediante un esfuerzo internacional coordinado, los investigadores determinaron que Rojas se encontraba en la localidad de Palomo de Arriba, en el estado de Guanajuato, México.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) colaboró con la policía estatal mexicana para localizarlo y arrestarlo en virtud de la orden de arresto pendiente”, dijo la CHP en su comunicado.

Christian Rojas fue arrestado el 2 de junio de 2026 en México y fue extraditado a Estados Unidos. Se espera que enfrente cargos de asesinato, de acuerdo con los oficiales de la Patrulla de Caminos de California.

Sigue leyendo: Sospechoso de homicidio y secuestro en Los Ángeles fue visto antes de huir a México

El tiroteo ocurrió el 10 de octubre de 2024 en la Autopista 5, cerca de Lorena Avenue, en el área de Boyle Heights, incidente en el que falleció una persona, identificada como Encarnación Escobedo, de 29 años, y otra más resultó herida.

Los sospechosos escaparon y posteriormente fueron identificados como Christian Rojas, de 21 años, y Joshua Rojas Sr., de 47 años, residente de Downey, dijo la CHP.

Joshua Rojas Sr. fue arrestado en San Bernardino unas dos semanas después del tiroteo y desde entonces permanece bajo custodia a la espera de juicio.

Sigue leyendo: Niña hispana de 4 años secuestrada en Los Ángeles

El jefe de la División Sur de la CHP, Chris Margaris, declaró que la detención de Christian Rojas demuestra que ni el tiempo ni la distancia protegen a los delincuentes de la justicia.

“Gracias a una colaboración excepcional con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y nuestros socios de las fuerzas del orden en México, localizamos y detuvimos a este sospechoso y lo trajimos de regreso para que enfrente los cargos“, expresó el oficial Margaris.

Sigue leyendo:

· CHP emite 12,000 multas por exceso de velocidad en California

· Patrulla de Caminos de California inicia Periodo de Máxima Vigilancia

· Exoficial hispano de CHP y una mujer son acusados de asesinato tras choque en Los Ángeles