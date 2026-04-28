Patrulla de Caminos de California inicia Periodo de Máxima Vigilancia

La Patrulla de Caminos de California (CHP) implementó desde la mañana de este martes un “Periodo de Máxima Vigilancia” (MEP) de 24 horas, periodo en el que los oficiales tienen como objetivo a los conductores que excedan los limites de velocidad en carreteras en todo el estado.

El operativo de los oficiales de CHP está vigente desde las 6:00 a.m. de este martes y finaliza a las 6:00 a.m. de este miércoles 29 de abril.

Ante el operativo implementado por la Patrulla de Caminos de California, algunos de los conductores consultados aseguraron que no pueden darse el lujo de conducir a exceso de velocidad por el alto precio del combustible y para evitar ser multados.

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“Definitivamente estamos tomando medidas para ahorrar gasolina. Nunca me han parado, así que no sé cómo es una multa por exceso de velocidad; tal vez unas dos millas (3.2 kilómetros) atrás ya estaban deteniendo a personas”, declaró Paula, una conductora, en una entrevista con la cadena ABC.

“No quiero una multa. Ni siquiera quiero tener que lidiar con la Patrulla de Caminos, así que trato de mantenerme, ya sabes, por debajo del límite de velocidad”, comentó otro conductor, Cleve McWright.

El exceso de velocidad es uno de los graves problemas que ocurren en las carreteras de California, un factor que ha ocasionado accidentes con fatales consecuencias.

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Durante 2025, los agentes del CHP emitieron más de 491,000 infracciones por exceso de velocidad en todo el estado.

Según datos preliminares, el exceso de velocidad en carreteras de California estuvo relacionado con más de 110,000 accidentes, en los que fallecieron 400 personas y 68,000 personas más resultaron lesionadas.

“El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales en las carreteras de California“, expresó el comisionado de la Patrulla de Caminos de California, Sean Duryee.

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“Cuando los conductores optan por exceder los límites de velocidad seguros, reducen su capacidad de reacción y aumentan el riesgo para todos los usuarios de la vía“, agregó.

El comisionado mencionó que reducir la velocidad es una de las medidas más sencillas que los conductores pueden seguir para protegerse a sí mismos y a otras personas de sufrir un accidente.

Este operativo ocurre después de la puesta en marcha, en diciembre de 2025, del nuevo programa de la Patrulla de Caminos de California con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), denominado Acciones Reenviadas para Multas por Exceso de Velocidad (FAST).

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El objetivo del programa FAST es identificar rápidamente a los conductores que superen una velocidad de 100 millas por hora (160 kilómetros por hora).

Los incidentes detectados se envían automáticamente al DMV, que es la instancia en la que se pueden suspender o revocar las licencias de conducir.

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