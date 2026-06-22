CHP arresta a conductor ebrio y con cervezas en su auto en San Bernardino

La Patrulla de Caminos de California (CHP) detuvo a un conductor que manejaba presuntamente bajo los efectos del alcohol y que se encontraba con una cerveza abierta y ocho latas vacías en su vehículo, en la localidad de Victorville, en el condado de San Bernardino.

El arresto ocurrió durante el “Periodo de Máxima Vigilancia” de CHP, en el que un mayor número de oficiales patrulló las carreteras de California para detener a automovilistas en estado de ebriedad.

La CHP implementó el operativo más reciente en las carreteras de California desde las 6:00 p.m. del sábado 20 hasta las 5:59 a.m. del domingo 21 de junio.

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“Durante este periodo de máxima vigilancia, los agentes del área de Victorville mantuvieron su compromiso de mantener nuestras carreteras seguras, haciendo cumplir activamente las leyes contra la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI) y educando a los conductores sobre los peligros de conducir bajo la influencia de sustancias”, dijo la CHP.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pone en riesgo a todos y es totalmente prevenible. Planifique con anticipación, designe a un conductor sobrio o utilice un servicio de transporte compartido”, agregó la Patrulla de Caminos de California.

En su publicación en Facebook, la oficina de CHP de Victorville informó que los oficiales encontraron otras 12 latas de cerveza sin abrir en el interior del vehículo del conductor detenido.

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Los agentes determinaron que el automovilista se encontraba ebrio, por lo que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

El comisionado de la Patrulla de Caminos de California, Sean Duryee, aseguró que en el verano aumenta el número de conductores en las carreteras del estado, lo que incrementa el riesgo de que los automovilistas conduzcan bajo influencia.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas sigue cobrando cientos de vidas en California cada año y transforma para siempre la vida de muchísimas otras”, consideró Duryee.

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El comisionado mencionó que los accidentes vehiculares en las carreteras del Estado Dorado son totalmente prevenibles.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas planificar sus traslados con anticipación, nunca conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y ayudar a mantener seguros los caminos de California.

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