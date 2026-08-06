Niño de 3 años es rescatado tras presunto secuestro en Los Ángeles

Un niño de 3 años, presuntamente secuestrado durante un allanamiento de morada la mañana de este miércoles en Van Nuys, fue rescatado a salvo, mientras que un hombre fue arrestado en relación con este caso, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:13 a.m. en la cuadra 7600 de Van Nuys Boulevard, cerca de la intersección con Saticoy Street, en Van Nuys.

Según el LAPD, el niño fue encontrado sano y salvo, y se cree que el incidente podría estar relacionado con un conflicto por la custodia del menor.

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El sospechoso, quien fue descrito únicamente como un hombre adulto, había escapado del lugar donde se cometió el allanamiento a bordo de un Chevrolet Equinox negro alquilado con placas de Oregon, en compañía del niño.

Las autoridades de Los Ángeles no descartaron que el sujeto estuviera en posesión de un arma de fuego.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP), los agentes recibieron informes sobre un vehículo que “había recogido a un posible menor secuestrado” en el Freeway 5, en el condado de Fresno.

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Cuando los oficiales de la CHP llegaron al lugar, el conductor sospechoso ya se encontraba en el condado de Merced.

Aproximadamente a las 12:30 p.m., los agentes localizaron el vehículo en el Freeway 5 en dirección norte, justo al norte de Shields Avenue. Estaba equipado con la tecnología OnStar, que, según la Patrulla de Caminos de California, permitía inmovilizarlo electrónicamente.

Las autoridades no hicieron pública la identidad del sospechoso arrestado ni del niño presuntamente secuestrado, quienes regresaron a Los Ángeles la tarde de este miércoles.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene en curso la investigación del allanamiento de morada en Van Nuys y del presunto secuestro del menor.

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