Niño de 3 años secuestrado en allanamiento de morada en Los Ángeles

Un niño de 3 años fue secuestrado durante un caso de allanamiento de morada que ocurrió la mañana de este miércoles en el distrito de Van Nuys, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que, aproximadamente a las 8:12 a.m., los oficiales respondieron a una llamada en la cuadra 7600 de Van Nuys Boulevard, cerca de la intersección con Saticoy Street, por un secuestro con allanamiento de morada.

De acuerdo con el LAPD, el sospechoso fue descrito como un hombre con cabello y ojos marrones, quien vestía una camisa negra y pantalones deportivos negros.

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Los investigadores del LAPD tienen la sospecha de que la victima del secuestro, un niño de 3 años, podría conocer al sospechoso.

Las autoridades mantienen en curso la investigación del secuestro, y no descartaron que podría tratarse de una disputa por la custodia legal del niño.

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El hombre sospechoso y el niño de 3 años fueron vistos por última vez en una camioneta Ford Explorer negra cuando se dirigía en dirección oeste por Keswick Street.

Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades de Los Ángeles no habían emitido ninguna alerta Amber por el secuestro del pequeño, cuya identidad no ha sido publicada.

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No se tienen detalles adicionales en relación con las circunstancias que rodean el presunto secuestro del niño tras el allanamiento de morada en Van Nuys.

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