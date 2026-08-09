Hombre arrestado por conducir a 140 millas por hora en California

Un hombre fue arrestado por conducir un automóvil deportivo a 140 millas por hora (225 km/h) en una zona cuyo límite de velocidad es de 70 millas por hora (112 km/h) en una autopista del condado de Riverside, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

De acuerdo con la CHP, el conductor sospechoso fue detenido por un oficial cuando viajaba a exceso de velocidad en el Freeway 15 en el área de Temecula.

Las autoridades confiscaron el automóvil deportivo, mientras que el hombre recibió una multa por conducción temeraria y por rebasar las 100 millas por hora (160 km/h).

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“La Interestatal 15, a su paso por la zona de Temecula, es una autopista con mucho tráfico, no un circuito cerrado“, publicó la oficina de la Patrulla de Caminos de California en Temecula en las redes sociales.

“A esas velocidades, el tiempo de reacción se reduce y las consecuencias para quienes te rodean aumentan drásticamente“, agregó la CHP.

Los funcionarios estatales recomendaron reducir la velocidad al momento de conducir para llegar sanos y salvos a su destino.

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“Estamos aquí para hacer cumplir los límites de velocidad y para que las familias lleguen a casa sin problemas”, añadió la Patrulla de Caminos de California.

Para la CHP, la conducción a 140 millas por hora en la Interestatal 15 representa un “experimento de física de alto riesgo”.

“La energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Pasar de 70 a 140 millas por hora aproximadamente cuadruplica la energía que debe disiparse en un choque o en una frenada brusca“, dijo la Patrulla de Caminos de California.

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De acuerdo con las autoridades, el exceso de velocidad es un factor determinante en los percances con desenlaces mortales.

En California, aproximadamente el 32% de los fallecimientos relacionados con accidentes de tráfico se deben al exceso de velocidad.

“La distancia de frenado aumenta drásticamente a velocidades extremas. A 70 millas por hora, en buenas condiciones, la distancia total de frenado es de aproximadamente 300 a 350 pies (90 a 107 metros)“, explicó el CHP.

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“A 140 millas por hora (225 km/h), esa distancia puede superar con creces la longitud de un campo de futbol americano, llegando a ser de entre 800 a 1,000 pies (240 a más de 300 metros), dependiendo del estado de la carretera, lo que deja prácticamente nulo margen para una desaceleración repentina, escombros u otro vehículo”, agregó la agencia estatal.

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