Mujer se declara no culpable por accidente en Chatsworth

Una mujer se declaró no culpable este jueves en un tribunal tras ser acusada de asesinato por presuntamente conducir bajo influencia a gran velocidad y ocasionar un accidente contra un autobús de Metro en Chatsworth, en el que fallecieron dos personas y cinco más resultaron heridas.

Bailee Lynn Ríos, de 37 años y residente de Simi Valley, enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, un cargo por delito grave de conducir bajo influencia causando lesiones y un cargo por delito menor de conducción temeraria por el accidente que ocurrió el 15 de septiembre en Chatsworth.

Ríos, quien también sufrió lesiones en el percance automovilístico, aplazó en varias ocasiones por cuestiones médicas su comparecencia ante el tribunal.

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El 18 de septiembre, Ríos fue trasladada en ambulancia del hospital al juzgado de San Fernando y llevada al interior del edificio en una camilla, pero el juez aplazó la comparecencia a petición de los abogados, tras alegar su estado de salud.

Este jueves 24 de septiembre, cuando entró a la corte, estaba en una camilla, rodeada de agentes, y parecía tener moretones debajo de ambos ojos. Permaneció con la mirada fija en el techo durante la mayor parte de los 30 minutos que estuvo en la sala.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que Bailee Lynn Ríos conducía una camioneta SUV Ford Expedition en sentido contrario por De Soto Avenue y se impactó contra el costado de un autobús de transporte público en la intersección con Nordhoff Street, en Chatsworth.

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Dos personas que viajaban en el autobús de la línea 166 de Metro, identificadas como Gage Weida, de 31 años, y Daniel Castillo, de 46 años, perdieron la vida en el lugar del percance.

Ríos terminó ensangrentada y aturdida al volante de su camioneta momentos después del accidente, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Unas dos horas después del accidente, cuando realizaba la cobertura informativa del incidente, se desplomó un helicóptero de la cadena NBC.

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Por el accidente de la aeronave fallecieron tres personas: la reportera Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una persona en tierra, identificada como Edy Gutiérrez Mejía, originario de Guatemala.

Familiares de Daniel Castillo estuvieron presentes en la audiencia de este jueves en el tribunal. Inicialmente, no pudieron escuchar con claridad la súplica de Ríos debido a su voz apagada.

Cuando los familiares salieron de la sala y les comunicaron que la mujer se había declarado no culpable, lloraron y se abrazaron.

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Registros judiciales del condado de Ventura muestran que Ríos tenía múltiples condenas previas por posesión de drogas y por conducir con la licencia suspendida.

Las autoridades dijeron que la mujer había sido arrestada en la ciudad de Simi Valley en más de una docena de ocasiones, principalmente bajo sospecha de delitos relacionados con las drogas.

Bailee Lynn Ríos permanece bajo custodia con una fianza de $4.1 millones de dólares. Está programado que regrese a la corte el 2 de noviembre para una audiencia preliminar.

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