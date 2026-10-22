Operativo de ICE sorprende a vendedores ambulantes en el Valle de San Fernando

Un operativo de inmigración sorprendió a vendedores ambulantes de comida la mañana de este martes 20 de octubre en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

De acuerdo con el testimonio de una persona, que pidió conservar el anonimato, y con las imágenes difundidas por los activistas de la Unión del Barrio, se detectaron aproximadamente a las 6:15 a.m. varios vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Canoga Park.

El testigo dijo que, tras percatarse de la presencia de los agentes federales, en el área de Sherman Way y Variel Avenue, los vendedores de comida se alejaron corriendo de sus puestos, sin importar que hubiera alimentos en los quemadores.

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“Olía a tortillas quemadas porque todos los que venden, pobrecitos, se fueron. Y todo se estaba quemando”, relató el testigo en declaraciones a la cadena Univision.

Otra persona, residente cercana al lugar donde ocurrió la redada, expresó que despertó tras escuchar el alboroto por la presencia de los agentes de ICE.

“‘¡Migra, migra!’ Me levanté, y vi mucha gente corriendo, bien feo“, relató el residente del distrito de Canoga Park.

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De acuerdo con su testimonio, entre las personas que se encontraban en el lugar también había trabajadores que se encontraban comprando su desayuno antes de comenzar su jornada laboral.

“Vi a cinco hombres, todos eran trabajadores, que vienen aquí por su comida, el desayuno”, expresó el testigo.

Hasta la mañana de este jueves, se desconoce si alguno de los vendedores ambulantes o de los trabajadores que se encontraban en el lugar fue detenido durante el operativo de inmigración.

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La Unión del Barrio difundió unas horas más tarde imágenes de otra redada de ICE en la ciudad de Los Ángeles, lo que incrementó la preocupación entre los miembros de la comunidad inmigrante que aseguran vivir con incertidumbre por más operativos de los agentes federales.

“Estoy enojado y tengo miedo por mi familia. Todos somos ciudadanos, pero ICE está infringiendo la ley”, expresó otro residente de Canoga Park.

El vecino recordó que su bisabuelo sirvió en las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que cuestionó que su familia tenga que vivir con temor en la actualidad.

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“Mi bisabuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial, pero no para esto“, agregó.

Un residente de origen mexicano declaró que comenzó a tomar precauciones adicionales para proteger a su familia ante el riesgo de tener un encuentro con agentes federales de inmigración.

“Vengo a recoger a mi esposa. Ya no permito que se vaya en autobús“, aseguró.

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Presuntos arrestos de padres por ICE

El operativo de ICE de este martes en el Valle de San Fernando también dejó versiones sobre supuestos arrestos de al menos tres padres de la Van Nuys Elementary School, de acuerdo con declaraciones de la organización comunitaria Valley Defensa.

Líderes comunitarios dijeron que directivos de la escuela les informaron sobre la detención de los tres padres por parte de las fuerzas federales de inmigración.

Algunos familiares de estudiantes aseguraron que recibieron llamadas de la escuela para que recogieran a sus hijos después de que se reportó el operativo de ICE en el Valle de San Fernando.

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“Había mucha fila para sacar a los niños. Las personas estaban asustadas y no dejaban salir a los niños a menos que estuvieran sus papás”, expresó Jennifer Gómez, familiar de un estudiante de la escuela primaria.

Gómez mencionó que su hermana y su primo, estudiantes de la escuela, le relataron que algunos niños estuvieron llorando porque no sabían quién había llegado a recogerlos o si sus padres estaban entre las personas arrestadas por ICE.

Las autoridades escolares o federales no confirmaron que hubiera ocurrido un operativo de inmigración en la Van Nuys Elementary School.

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De acuerdo con Paul Ramírez, miembro de Valley Defensa, se observó mayor actividad de operativos de inmigración en la zona.

“Hemos visto más redadas de inmigración en estas últimas semanas, con la Operación Safe California”, afirmó Ramírez.

El activista mencionó que se observaron varios vehículos con agentes que salen por las mañanas del edificio federal en Van Nuys.

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Valley Defensa distribuyó folletos informativos para orientar a los miembros de la comunidad inmigrante sobre cuáles son sus derechos en caso de tener un encuentro con agentes de ICE.

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