ICE enfrenta críticas tras someter a ciudadano estadounidense en Long Beach

La indignación por la agresión de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra un ciudadano estadounidense, que ocurrió el sábado 17 de octubre, crece entre residentes de Long Beach, activistas y legisladores demócratas.

El incidente, grabado en video, capturó el momento en que Ricardo González, residente de Long Beach, quien se trasladaba en una bicicleta eléctrica, fue interceptado en la intersección de Locust Avenue y Ellis Street, por una camioneta sin distintivos con cuatro agentes federales de inmigración enmascarados.

Los agentes, que viajaban en sentido contrario, descendieron del vehículo, abordaron al hispano y lo sometieron a la fuerza tirándolo al piso para esposarlo, mientras residentes del vecindario se acercaron al lugar para exigirles que lo soltaran mientras grababan la agresión con sus teléfonos celulares.

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“¡Mi brazo está fracturado!”, les gritaba González a los agentes, algunos de ellos con chalecos que los identificaban como miembros de ICE.

“Uno de esos ‘ICE agents’ lo tumbó y el ‘ICE agent’ estuvo como 20 minutos encima de él“, expresó Patty Villarreal, testigo del incidente, en una entrevista con la cadena Telemundo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que ICE forma parte, no ha emitido ningún comunicado en relación con el incidente que ocurrió el sábado en Long Beach.

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Familiares confirmaron que González se recupera en su casa después de recibir el alta médica del hospital donde fue atendido por las lesiones que sufrió durante el altercado con los agentes federales de inmigración, a pesar de decirles que era ciudadano estadounidense.

La familia no proporcionó más detalles sobre lo ocurrido, aseguró que Ricardo recibió dos descargas eléctricas de una pistola Taser, pero no confirmó si el hispano sufrió una fractura en el brazo.

La hija de González señaló que la familia todavía no estaba preparada para dar declaraciones en relación con el incidente.

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El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) informó que ICE solicitó ayuda por un reporte de vandalismo. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a un hombre lesionado bajo custodia, por lo que fue trasladado a un hospital.

“Esta es una calle de un solo sentido y ellos llegaron del lado opuesto, lo tiraron al piso y lo golpearon“, expresó otro testigo, que pidió permanecer en el anonimato.

La intervención de los agentes federales en Long Beach también provocó críticas entre funcionarios electos.

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“La policía no me ha dicho nada de lo que pasó, pero lo que hizo ICE fue algo terrible. Entró y ahora esa comunidad está con temor“, declaró el congresista Robert García.

Mientras García condenó las acciones de los agentes de ICE contra el ciudadano estadounidense, el fiscal adjunto de Estados Unidos en California, Bill Essayli, defendió a las autoridades migratorias.

El fiscal aseguró que no considera que se tratara de un operativo criminal, pero y no descartó que González pudiera enfrentar cargos.

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Grupos activistas también exigieron que terminaran los abusos que, según denuncian, cometen los agentes federales de inmigración.

“Tienen que parar. Tiene que parar este abuso, estos son agentes que están violando la ley“, expresó la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Angélica Salas.

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