Hechos de la semana en inmigración: Trump pierde apoyo por excesos migratorios, pero la crueldad persiste

Mientras más se acerca el día de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, los índices de aprobación del presidente Donald Trump en temas como la economía y la inmigración siguen a la baja.

“La confianza en la gestión de Trump en varios asuntos clave, como la economía, la política exterior y la inmigración, también es menor que al inicio de su mandato… Tres de cada diez estadounidenses aprueban actualmente la forma en que Donald Trump está desempeñando su cargo como presidente, mientras que el 68% lo desaprueba, concluyó un sondeo del Pew Research Center.

La encuesta encontró que “el descenso en los índices de aprobación de Trump es especialmente notable entre quienes votaron por él en 2024 y entre quienes no votaron”.

“Entre los propios votantes de Trump en 2024, su índice de aprobación ha bajado especialmente entre los votantes hispanos y los más jóvenes. El 57% de los votantes hispanos que apoyaron a Trump en 2024 aprueban ahora su gestión en el cargo, frente al 69% de los votantes blancos que votaron por él en 2024”, según el sondeo.

Los excesos de su política migratoria que rayan en la crueldad particularmente contra sectores vulnerables como los niños, ha jugado un papel en el descontento de los votantes, en especial los hispanos que también han sido víctimas de perfilamiento racial, de acoso por parte de agentes e incluso han muerto a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pero el terror no da tregua

La Opinión reportó que “las calles del Valle Central de California comienzan a reflejar el temor que se ha extendido entre las comunidades agrícolas por el aumento de los operativos de ICE, cuyas detenciones han provocado ausencias en escuelas y centros de trabajo, además de dejar a familias enteras buscando noticias de sus seres queridos”.

“Los Angeles Times documentó testimonios de trabajadores, autoridades locales y organizaciones que advierten sobre las consecuencias de estas acciones migratorias, en medio de denuncias por presuntos abusos y cuestionamientos sobre la forma en que se realizan las detenciones”, dice la nota.

“En Fresno, el concejal Miguel Arias aseguró que los operativos han repercutido en la asistencia escolar y en la actividad económica, especialmente en las explotaciones agrícolas, las plantas empacadoras y las obras de construcción”, indica el diario.

Ni los congresistas se salvan

CNN en Español; informó que “agentes federales ejecutaron a primera hora del lunes una orden de registro en la residencia de la representante Ilhan Omar —situada en el área de la ciudad de Washington—, la congresista de Minnesota que ha sido blanco constante de la hostilidad de la administración del presidente Donald Trump, según un portavoz del Departamento de Justicia y una fuente familiarizada con el asunto.”

“La congresista busca actualmente la reelección y la orden de registro se ejecutó apenas unas semanas antes de las elecciones intermedias. Es inusual que el Departamento de Justicia tome una medida de investigación tan agresiva contra una persona que se postula a un cargo público tan cerca de unas elecciones”, agrega la nota.

“Altos funcionarios del Gobierno, incluido el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, han acusado a Omar de haberse casado con su hermano para ayudarlo a ingresar a Estados Unidos. No han presentado pruebas que respalden esa afirmación”, informa el artículo.

Por su parte, el zar de la frontera, Tom Homan, dijo en Fox News, que si “alguien cometió una infracción migratoria, alguien cometió fraude matrimonial o algo por el estilo, independientemente de que sea congresista o no, nadie está por encima de la ley”.

Reportes de prensa iniciados por The Wall Street Journal, señalan que el gobierno de Trump está reuniendo pruebas contra Omar con la intención de retirarle su ciudadanía estadounidense.

Salazar apuesta por la Ley Dignidad

La congresista republicana por el Distrito 27 de Florida, la republicana María Elvira Salazar, quien está enfrascada en una reñida contienda por su reelección, primero le advirtió al presidente Donald Trump que los excesos de su política migratoria podrían costarle apoyo entre los votantes hispanos.

Pero ahora asegura que Trump podría apoyar el proyecto Ley Dignidad, del cual ella es auspiciadora.

Es que Salazar intenta convencer a sus representados y a los votantes de que sigan apoyando al partido de Trump a pesar de que el Distrito 27 ha sido uno de los más golpeados por la campaña de detenciones y deportaciones y por la cancelación de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, entre otros.

“Si alguien lo puede hacer es Trump, ustedes lo conocen”, sostuvo Salazar al referirse a la posibilidad de resolver un problema migratorio que, según dijo, lleva cuatro décadas sin solución. La propuesta contempla otorgar un estatus legal a inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajen en actividades como la construcción, la agricultura, la salud, la hostelería y la industria alimentaria. Sin embargo, no contempla una vía para obtener la ciudadanía estadounidense”, reportó La Opinión.

“Hay una legislación, que es la Ley Dignidad, que es la que yo estoy presentando, que es salomónica, no les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa ‘Dignidad’”, explicó durante un encuentro con integrantes de la comunidad en Miami. Salazar argumentó que una parte importante de la economía depende de trabajadores inmigrantes que carecen de documentos, por lo que consideró necesario encontrar una solución que permita atender las necesidades de las empresas sin abandonar los controles migratorios”, agregó el diario.

Cita de la semana

“El Gobierno le hizo esto a Miguel y tiene que cuidarlo hasta que esté bien”, afirmó César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston sobre el inmigrante mexicano Miguel Parra Hernández, que fue atropellado por un vehículo de ICE en medio de una intervención dejándolo gravemente herido.

“Le pedimos a todas las autoridades con poder que nos ayuden a que no lo muevan del hospital porque se encuentra en un estado crítico y que nos apoyen para que se haga justicia”, dijo, por su parte, Rodolfo Parra, hermano de Miguel.

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