Tarifas de USCIS suben hoy y golpean el bolsillo de miles de inmigrantes

Los trámites migratorios en Estados Unidos cuestan más desde este viernes 16 de octubre y el ajuste golpea directamente el bolsillo de quienes buscan obtener un permiso de trabajo, solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) o mantener en curso determinados procedimientos de asilo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que las nuevas tarifas entran en vigor para el año fiscal 2027. Los aumentos responden al ajuste anual por inflación establecido en la ley HR 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act. La medida fue publicada en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno estadounidense.

Aunque los incrementos van de $3 a $30, el efecto puede ser importante para las familias que deben cubrir varios pagos al mismo tiempo. Además, presentar una solicitud con una tarifa incorrecta puede provocar que USCIS la rechace, lo que obliga a revisar cuidadosamente los montos antes de enviar los documentos.

Cuánto cuestan ahora los trámites migratorios

Estos son los cambios principales que deben tener presentes los solicitantes:

Permiso de trabajo inicial: sube de $560 a $570 para solicitantes de asilo, personas con libertad condicional migratoria y beneficiarios del TPS en las categorías contempladas.

Solicitud inicial del TPS: aumenta de $510 a $520 mediante el formulario I-821.

Tarifa anual de asilo pendiente: pasa de $102 a $105 para quienes deben cubrir este pago.

Tarifa de libertad condicional migratoria: aumenta de $1,020 a $1,050.

Los montos corresponden a tarifas específicas establecidas por HR 1; no representan el costo total de todos los trámites migratorios. Otros cargos pueden mantenerse sin cambios, por lo que cada persona debe comprobar qué pagos corresponden a su solicitud.

El aumento del permiso de trabajo puede parecer pequeño, pero para una familia que ya enfrenta gastos de vivienda, alimentos y transporte, cada dólar cuenta. La preocupación es mayor cuando una persona necesita presentar varios formularios y no dispone de recursos suficientes para cubrirlos.

Un error de pago puede retrasar la solicitud

USCIS estableció que las solicitudes sujetas a estas tarifas, con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior, deben incluir el importe correcto. De lo contrario, pueden ser rechazadas. La agencia no contempla un periodo de gracia general para presentar esos formularios con los montos anteriores.

Esto significa que quienes prepararon sus documentos antes del cambio deben revisar nuevamente los requisitos. Un pago insuficiente puede retrasar el trámite y obligar a presentar otra vez la solicitud, con posibles consecuencias para quienes necesitan resolver su situación laboral o migratoria.

También es importante distinguir entre las tarifas iniciales y las de renovación: no todos los permisos de trabajo reciben el mismo ajuste. Por eso, no se debe asumir que el nuevo costo de $570 aplica a cualquier renovación.

Qué deben revisar los solicitantes antes de pagar

La recomendación es consultar la tabla oficial de tarifas de USCIS, conocida como formulario G-1055, y confirmar el costo correspondiente al trámite específico. También deben verificarse las instrucciones de pago y la fecha que determina qué tarifa resulta aplicable.

Las personas que no puedan cubrir los nuevos cobros deben comprobar si existe alguna exención para los cargos de su caso. Las tarifas adicionales creadas por HR 1 tienen restricciones específicas y no todas permiten solicitar una exención por dificultades económicas.

El ajuste de hoy no modifica por sí mismo los requisitos para obtener asilo o TPS, pero sí encarece determinados pasos del proceso. Para todos aquellos que tienen un trámite pendiente, es importante recordar que pagar de más, pagar de menos o enviar un formulario sin verificar puede traducirse en nuevas demoras y gastos.

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