USCIS lanza un recordatorio sobre USPS tras caso de inmigrante venezolano baleado por ICE
Un cambio de domicilio con USPS no modifica los registros de USCIS y puede provocar que pierdas avisos importantes de tu proceso migratorio
La USCIS lanzó un recordatorio para quienes viven en Estados Unidos y cambian de domicilio: actualizar la dirección con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no modifica automáticamente la información que tiene la agencia migratoria.
La advertencia cobró especial atención después del caso de Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano baleado por un agente de ICE en Austin, Texas, cuyo abogado dijo que una notificación de audiencia migratoria fue enviada a una dirección anterior. De acuerdo con The Texas Tribune, Garcés Pérez había actualizado su domicilio ante la corte de inmigración, pero el aviso de la audiencia habría sido enviado al domicilio previo.
Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, explicó al medio que este tipo de situaciones pueden terminar en órdenes de deportación en ausencia. “Es un resultado muy común”, afirmó, al señalar que en su práctica ha visto casos en los que una persona no se presenta porque no recibió correctamente la notificación.
¿Qué pasa si cambias de domicilio?
En su información oficial, USCIS señala que las personas deben mantener actualizada su dirección con la agencia y con USPS. La dependencia advierte que el cambio realizado únicamente ante el servicio postal no actualiza los registros migratorios y que USPS tampoco reenviará el correo enviado por USCIS.
La agencia explica que no actualizar la información puede provocar que una persona no reciba notificaciones, que su caso se retrase o que deje de recibir documentos relacionados con su proceso migratorio.
USCIS recomienda realizar el cambio mediante una cuenta en línea de la agencia. Para quienes tienen solicitudes pendientes, el sistema permite utilizar la herramienta Enterprise Change of Address, conocida como E-COA. La agencia señala que esta vía permite procesar el cambio con mayor rapidez y evita depender del envío de un formulario en papel.
Además, USCIS indica que, en términos generales, las personas extranjeras que viven en Estados Unidos deben reportar su cambio de dirección dentro de los 10 días posteriores a la mudanza, aunque existen excepciones para determinadas categorías migratorias.
El caso de Garcés Pérez muestra por qué las notificaciones son especialmente relevantes. Según KUT, su abogada sostiene que una notificación enviada al domicilio anterior contribuyó a que no se presentara a una audiencia y posteriormente se emitieran órdenes de deportación en ausencia. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, confirmó que las órdenes fueron dictadas en ausencia y sostuvo que las obligaciones legales no terminan cuando una persona cambia de domicilio.
Por eso, para quienes tengan un proceso migratorio, mantener actualizada la dirección tanto con USCIS como con USPS puede ser determinante para recibir a tiempo una audiencia, una decisión, un permiso de trabajo u otra comunicación oficial.
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