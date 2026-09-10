Beneficiarios de DACA y TPS enfrentan incertidumbre sobre sus viajes y procesos migratorios

Salir de Estados Unidos con un permiso migratorio que durante años ofreció cierta tranquilidad para viajar puede representar un riesgo mucho mayor para algunos beneficiarios de DACA y TPS.

Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA) modificó el panorama para inmigrantes que acumularon más de 180 días de presencia ilegal y posteriormente abandonan el país, incluso si cuentan con un permiso de viaje anticipado.

El punto que genera mayor preocupación es que una persona podría salir de Estados Unidos con autorización y, aun así, enfrentarse a una prohibición de reingreso de tres o 10 años, dependiendo del tiempo de presencia ilegal acumulado.

El permiso de viaje ya no da la misma certeza

El llamado permiso de viaje anticipado permite a determinados inmigrantes salir temporalmente de Estados Unidos y solicitar su regreso mientras mantienen determinados trámites migratorios pendientes.

Durante años, USCIS había señalado que una salida realizada con este documento no necesariamente implicaba activar las sanciones relacionadas con la presencia ilegal previa. Ese criterio cambió tras la decisión de agosto de la BIA.

Robin Nice, abogada de inmigración consultada por GBH News, advirtió sobre el impacto que puede tener para personas que buscan obtener la residencia permanente mediante una petición familiar.

“La consecuencia es que, en la práctica, dejará en una situación precaria a miles de personas”, afirmó Nice.

La especialista señaló que algunas personas podrían terminar obligadas a abandonar Estados Unidos y esperar hasta 10 años antes de poder regresar.

USCIS también aclara que tener un permiso de viaje anticipado no garantiza la entrada al país. La decisión final corresponde a un agente de CBP cuando la persona llega a un aeropuerto o punto fronterizo.

Además, el trámite tiene un costo de al menos $575, mientras que determinados casos pueden enfrentar una tarifa adicional de $1,000 al regresar.

DACA y TPS quedan bajo mayor incertidumbre

El cambio resulta especialmente relevante para algunos beneficiarios de DACA y titulares de TPS que pretenden viajar mientras avanzan procesos para obtener una Green Card.

GBH News presentó el caso de Estefany, una beneficiaria de DACA de 28 años que llegó a Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía 9 años. En 2023 utilizó un permiso de viaje para visitar a su abuelo enfermo.

“Fue una gran ventaja, la verdad”, recordó al hablar de aquella experiencia.

Sin embargo, ahora no tiene certeza sobre cómo podría afectarle la nueva interpretación.

Sarang Sekhavat, de la Coalición MIRA, explicó que todavía existen interrogantes sobre cómo se aplicará la decisión a quienes viajaron antes de que fuera emitida.

“La administración podría interpretar esta decisión de manera diferente”, señaló.

El temor también alcanza a inmigrantes que necesitan viajar por razones familiares o médicas. Allie Rojas, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 4 años y cuenta con DACA desde 2013, utilizó un permiso de viaje anticipado en 2024 por un problema médico.

“Esto genera más temor en las personas”, dijo Estefany al medio.

Para quienes buscan ajustar su estatus, la diferencia entre poder viajar y quedar atrapados fuera de Estados Unidos puede ser determinante. Por ello, abogados y defensores recomiendan revisar cada caso de manera individual antes de salir del país, especialmente cuando existe un historial de presencia ilegal.

La situación permanece marcada por la incertidumbre, mientras inmigrantes con DACA y TPS analizan si viajar puede poner en riesgo no solo su regreso, sino también futuros trámites para obtener la residencia permanente.

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