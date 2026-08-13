BIA cambia regla migratoria: viajar con advance parole puede activar veto de hasta 10 años

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA) cambió este jueves una interpretación vigente desde 2012 y determinó que salir del país con un permiso adelantado de viaje, conocido como advance parole, puede contar como una “salida” para efectos de las prohibiciones migratorias de tres y 10 años por presencia irregular.

La decisión, emitida este jueves en Matter of Delcarmen-Lara, 29 I&N Dec. 830 (BIA 2026), revoca expresamente el precedente establecido en Matter of Arrabally and Yerrabelly, de 2012.

¿Qué cambió con la decisión?

Durante más de una década, el precedente de 2012 establecía que una salida temporal de Estados Unidos realizada con advance parole no constituía una “salida” que activara las prohibiciones por presencia irregular.

Ahora, la BIA adoptó la interpretación contraria: el viaje al extranjero con advance parole sí puede considerarse una salida para efectos de la ley migratoria, incluso si la persona posteriormente regresa bajo ese mismo permiso.

La diferencia puede ser significativa; una persona que acumule más de 180 días de presencia irregular puede enfrentar una prohibición de tres años después de salir de Estados Unidos, mientras que quien haya acumulado un año o más puede quedar sujeto a una prohibición de 10 años.

En determinados casos, la persona podría necesitar una exención (waiver) para superar esa inadmisibilidad y continuar con un proceso migratorio.

DACA también está entre los programas afectados

El cambio es especialmente relevante para algunos beneficiarios de DACA, ya que quienes cuentan con esa protección pueden solicitar advance parole para realizar viajes internacionales por motivos humanitarios, educativos o laborales.

La información de USCIS señala que los beneficiarios de DACA necesitan obtener el permiso antes de viajar al extranjero y que un viaje autorizado mediante advance parole no interrumpía anteriormente su residencia continua para DACA.

Sin embargo, la nueva decisión de la BIA modifica el análisis respecto de las prohibiciones por presencia irregular. Esto significa que tener un advance parole aprobado ya no debe interpretarse automáticamente como protección frente a esas prohibiciones cuando una persona tiene suficiente presencia irregular acumulada.

El cambio, no obstante, no significa que todos los beneficiarios de DACA que viajen vayan a recibir automáticamente una prohibición de 10 años. La consecuencia depende, entre otros factores, del historial migratorio y de la cantidad de presencia irregular acumulada.

El nuevo criterio será prospectivo

La BIA reconoció que su decisión representa un cambio importante respecto del precedente en el que durante años se basaron numerosos inmigrantes.

Por ello, determinó que la nueva interpretación tendrá aplicación prospectiva. La firma especializada Murthy Law Firm advirtió este jueves que las personas que estén considerando viajar con advance parole después del 13 de agosto, particularmente aquellas con antecedentes de presencia irregular, deberían evaluar las consecuencias de su caso antes de salir de Estados Unidos.

Es importante saber que el gobierno no eliminó el advance parole. El permiso continúa existiendo y puede seguir siendo utilizado por distintos grupos de inmigrantes, incluidos ciertos solicitantes de ajuste de estatus y beneficiarios de DACA.

Lo que cambió es la interpretación jurídica de lo que significa salir del país utilizando ese permiso: a partir de este nuevo precedente, esa salida puede activar las prohibiciones de tres o 10 años para quienes cumplan los requisitos establecidos por la ley migratoria.

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