Republicana María Elvira Salazar asegura que Trump apoyará regularizar a ciertos inmigrantes

La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que el presidente Donald Trump respaldará una reforma migratoria para regularizar a ciertos inmigrantes indocumentados antes de concluir su mandato, una promesa con la que busca defender su propuesta en medio de una disputada campaña por la reelección en Florida.

La legisladora, representante del Distrito 27 de Florida, afirmó este jueves en Miami que el mandatario entiende la importancia de los trabajadores inmigrantes para sectores fundamentales de la economía estadounidense y que podría apoyar la llamada Ley Dignidad, una iniciativa bipartidista que ella promueve en el Congreso.

“Si alguien lo puede hacer es Trump, ustedes lo conocen”, sostuvo Salazar al referirse a la posibilidad de resolver un problema migratorio que, según dijo, lleva cuatro décadas sin solución. La propuesta contempla otorgar un estatus legal a inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajen en actividades como la construcción, la agricultura, la salud, la hostelería y la industria alimentaria. Sin embargo, no contempla una vía para obtener la ciudadanía estadounidense.

“Hay una legislación, que es la Ley Dignidad, que es la que yo estoy presentando, que es salomónica, no les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa ‘Dignidad'”, explicó durante un encuentro con integrantes de la comunidad en Miami. Salazar argumentó que una parte importante de la economía depende de trabajadores inmigrantes que carecen de documentos, por lo que consideró necesario encontrar una solución que permita atender las necesidades de las empresas sin abandonar los controles migratorios.

Thank you to everyone who joined us this morning for breakfast with Miami Community Newspapers! ??



I was proud to share my legislative record, from protecting our kids with the TAKE IT DOWN Act to expanding housing opportunities through the 21st Century ROAD to Housing Act,? pic.twitter.com/dIbwTEWTnt — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) October 15, 2026

Salazar busca defender su propuesta ante las críticas por las deportaciones

La congresista ganó notoriedad nacional en septiembre, cuando difundió un anuncio en el que cuestionó la ofensiva migratoria de Trump y advirtió que muchos votantes hispanos se sentían traicionados después de haber contribuido a su regreso a la Casa Blanca en 2024. El presidente respondió calificándola de “suave” en materia migratoria y defendió su propia postura de mano dura en la frontera. Salazar, sin embargo, aseguró posteriormente que había hablado con él y que se mostró receptivo a sus argumentos.

La disputa ocurre mientras la republicana busca conservar su escaño frente al demócrata Elliott Rodríguez, también de origen cubano y expresentador de televisión, quien la ha acusado de ser “cómplice” de las políticas migratorias de la administración.

La contienda del próximo 3 de noviembre es considerada competitiva, pese a que Salazar mantiene una ventaja significativa en recaudación de fondos, según la información electoral citada en los reportes sobre la campaña. En paralelo, la legisladora recibió el respaldo del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien la describió como una aliada de Colombia en el Congreso estadounidense. Salazar agradeció públicamente el apoyo y destacó su vínculo con la comunidad colombiana del sur de Florida.

En materia internacional, también aseguró que antes de que Trump abandone la Casa Blanca habrá una Cuba “sin los Castro”, aunque no detalló qué medidas permitirían alcanzar ese objetivo. Mientras tanto, el debate migratorio continúa intensificándose después de que el responsable de la política fronteriza, Tom Homan, anticipara un aumento de las deportaciones en 2027.

En ese escenario, Salazar apuesta por una regularización limitada que permita a ciertos trabajadores permanecer legalmente en el país, sin ofrecerles la ciudadanía.

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