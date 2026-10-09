“¿Puedo faltar?”: niño le escribe a su mamá tras amenaza de su maestro de llamar a ICE

Un niño de apenas 12 años terminó con miedo de volver a la escuela después de que, según su testimonio, un maestro sustituto amenazara con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante una clase en San Antonio, Texas.

El episodio ocurrió en la secundaria Sam Rayburn y cobró relevancia cuando comenzó a circular en redes sociales un video sobre la denuncia donde aparece la madre del menor, Amanda San Miguel, narrando que su hijo le escribió para preguntarle si podía faltar a una actividad después de lo ocurrido.

El mensaje, reproducido por el medio, decía: “Mamá, puedo faltar a la clase porque un maestro sustituto dijo que iba a marcar ICE y a la policía”.

Teacher threatens to call ICE on 12 year old boy?during class.



He text his mom: "Can I miss practice?"



"Because a teacher said he was going to call ICE and the police."



Mom says he came home terrified and asked not to return to school.



86% of students in school are Latino?an? pic.twitter.com/kMiEoO39YW — LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) October 7, 2026

La frase refleja el temor que, de acuerdo con su familia, experimentó el estudiante tras el incidente. Lo que debía ser una jornada escolar terminó convertido en una situación de angustia para un menor que, según su madre, ya padece ansiedad.

“Mi hijo está bien asustado y aparte, él tiene mucha ansiedad; él sufre de ansiedad”, declaró Amanda San Miguel, en un testimonio recogido por N+ Univision.

Una amenaza que golpea a una comunidad latina

Según la información publicada por Univision, más del 86% de los estudiantes de la escuela son de origen latino, por lo que mencionar a la agencia como una amenaza puede generar inquietud más allá del estudiante directamente involucrado.

El testimonio del menor, volvió a poner sobre la mesa la importancia de que los centros educativos sean espacios donde los alumnos puedan aprender sin sentir miedo por su origen o por su situación familiar.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente que el maestro haya contactado a las autoridades migratorias. La denuncia se refiere a la presunta amenaza de hacerlo.

¿Qué pasará con el maestro sustituto?

El distrito escolar Northside ISD confirmó al medio citado que tuvo conocimiento del incidente y que abrió una investigación. Sin embargo, señaló que no podía ofrecer más detalles mientras el caso permaneciera bajo revisión.

San Miguel afirmó que la directora de la escuela le comunicó que el maestro ya no trabajaría para el distrito y que se habían iniciado los trámites correspondientes. Esa información, no obstante, procede del relato de la madre y no ha sido confirmada públicamente en los mismos términos por las autoridades escolares.

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