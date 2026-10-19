ICE fractura el brazo de un ciudadano estadounidense durante un arresto en Long Beach

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fracturaron el brazo a un ciudadano estadounidense durante un arresto, con uso excesivo de fuerza, que ocurrió este sábado en Long Beach, incidente que fue captado en video.

La detención ocurrió la tarde del sábado cerca de la intersección de Locust Avenue y Ellis Street, en el norte de Long Beach, donde los agentes federales aplicaron una pistola Taser al ciudadano, identificado como Ricardo González, lo que causó indignación entre los vecinos y funcionarios electos locales.

Un video de vigilancia grabó el momento en que una camioneta sin distintivos le bloqueó el paso al ciudadano estadounidense cuando paseaba en una bicicleta eléctrica por el vecindario.

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De la camioneta descendieron al menos cuatro agentes enmascarados, algunos con chalecos con la inscripción ICE, cuando se acercaron a González y lo tiraron al suelo para esposarlo.

“Él simplemente iba en bicicleta por una calle residencial, en su propio barrio, y de repente apareció ICE, a toda velocidad por las calles, a 50 millas por hora (80 km/h) en una zona residencial, con niños jugando, donde hay familias, en sábado”, dijo Sherman Austin, de StopICE.net.

En el video se escuchan los gritos de auxilio de González mientras era sometido por los cuatro agentes enmascarados.

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“¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tengo el brazo roto!“, exclamaba el ciudadano estadounidense en el momento en que los agentes lo arrestaban.

Varios vecinos se percataron de la detención del hispano y comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares el incidente, mientras les gritaban a los agentes federales de inmigración.

Testigos aseguraron que los agentes le aplicaron una descarga eléctrica a González con una pistola Taser durante el altercado, aunque no se tenían claros los motivos que llevaron al uso de la fuerza excesiva.

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“Vi al tipo. Llevaba un sombrero, una bicicleta eléctrica y lentes. Después de eso, toda nuestra comunidad salió a defenderlo. Todos intentaban protegerlo porque no había hecho nada malo“, declaró Patty Villarreal, residente del vecindario, en una entrevista con la cadena KTLA.

Familiares de González confirmaron que la víctima fue trasladada a un hospital debido a las lesiones graves que sufrió durante el arresto, entre las que estaba una fractura de brazo.

Se desconoce también el motivo por el que los agentes de ICE bloquearon el paso a González, quien es ciudadano estadounidense.

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Los vecinos gritaban a los miembros de la agencia federal de inmigración exigiendo que liberaran a González y que respondieran por la forma en que procedieron para arrestar al hispano.

“Protegemos nuestra comunidad, porque aquí es donde vivimos”, reiteró Villarreal.

Condena de funcionarios electos

Tras volverse viral el video del arresto del ciudadano estadounidense, la acción de ICE también fue condenada por funcionarios electos.

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El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, publicó en las redes sociales un video en el que expresó su preocupación por el incidente y pidió que se realizara una investigación.

“Las familias no deberían tener que vivir con miedo en sus propios barrios“, declaró el alcalde de Long Beach.

Richardson agregó que dio instrucciones al personal de la ciudad para que verificara las circunstancias relacionadas con esta detención y que documentara todo lo que ocurrió.

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El exalcalde de Long Beach y actual representante Robert García, cuyo distrito incluye esta ciudad, también hizo pública su condena por este arresto por parte de los agentes de inmigración.

“Agentes de ICE atacaron brutalmente y fracturaron el brazo de un residente de North Long Beach, ciudadano estadounidense. Los videos son horribles y deberían preocupar no solo a nuestra comunidad, sino a todo el país”, expresó García en la red social X.

El fiscal federal adjunto para California, Bill Essayli, respondió a la publicación de García, criticó sus comentarios y mencionó que la cooperación con los agentes federales podría prevenir enfrentamientos similares.

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“¿Eres miembro del Congreso y animas a la gente a obstaculizar la labor de los agentes de inmigración que hacen cumplir las leyes aprobadas por el Congreso? ¡Qué vergüenza! Estos incidentes serían menos frecuentes si las víctimas acataran las órdenes legales“, expresó el fiscal federal.

No se había informado de inmediato si Ricardo González enfrentaba algún cargo o si las autoridades federales tenían la intención de investigar el supuesto uso excesivo de la fuerza en el incidente en Long Beach.

Familiares de González crearon una página de GoFundMe para cubrir los gastos por la atención médica de las heridas que sufrió durante el arresto y su posterior rehabilitación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que ICE forma parte, no ha emitido ningún comunicado en relación con el incidente de este sábado en Long Beach.

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