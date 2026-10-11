‘Mi trabajo sigue’: Residente de Santa Ana fue agredida por agentes de ICE mientras patrullaba su comunidad

El jueves por la mañana, Jackie Córdova realizaba su labor como patrullera comunitaria frente al edificio federal de Santa Ana —algo que hace todos los días— cuando, según ella, fue derribada, resultó herida y fue detenida temporalmente por agentes federales.

El incidente, de acuerdo con Córdova, ocurrió alrededor de las 4:45 a.m. afuera del edificio federal, entre Civic Center Plaza y Santa Ana Boulevard, donde normalmente hace sus rondas cada mañana, vigilando qué tipo de vehículos de inmigración salen del edificio, para alertar a la comunidad.

“Tenían toda una operación organizada. Llegaron como 12 autos, se bajaron y me persiguieron por la calle”, dijo Córdova, de 51 años, la tarde del jueves 8 de octubre. “Salieron con cubrebocas y sus armas; me rociaron con gas pimienta en la espalda mientras corría, me empujaron contra la pared para arrestarme, y así fue como hoy perdí un diente y me partieron el labio”.

De acuerdo con la activista, quien se unió a la comunidad y a otras organizaciones que salieron a protestar por su arresto la tarde de ese mismo día.

Después de llevársela en el auto, los agentes le esposaron los brazos y los pies, y la encerraron en lo que ella describe como “la jaula”.

“Decidieron llevarme al cuarto piso e interrogarme; me tomaron las huellas, me pusieron esposas”, dijo, con el labio aún hinchado y uno de sus dientes frontales destrozado. “Me hicieron sentir como una criminal; estaba aterrorizada pensando a dónde me iban a llevar o cómo tenían autoridad sobre mí; estaba angustiada y no podía creerlo”.

Más de 20 organizadores de diferentes grupos, incluidos miembros de la comunidad de Santa Ana y del condado de Orange, salieron a mostrar su apoyo a su compañera Córdova, tras enterarse de que la habían arrestado de forma violenta. La demostración fue organizada por la Coalición de Autodefensa Comunitaria del Condado de Orange (OC-CSDC).

“Nos dimos cuenta de que había una bicicleta abandonada cerca del edificio federal, y sabíamos que era de Jackie, porque ella suele venir a observar a los agentes de ICE junto al edificio federal, junto a nosotros”, dijo un voluntario de OC-CSDC en un comunicado.

“Intentamos llamar a Jackie varias veces; finalmente, ella logró devolvernos la llamada y nos dijo que había sido agredida y detenida por agentes de ICE, y que la habían liberado alrededor de las 9:45 a.m.”, añadió el voluntario.

El grupo, que cargaba carteles con “ICE Fuera de Santa Ana” y “Solo el Pueblo Salva al Pueblo”, denunció su arresto y el ataque contra patrulleros de la comunidad.

“¡Toquen a alguno de nosotros!”, gritó un organizador de Unión del Barrio por un megáfono. “¡Y ya verán lo que pasa!”, respondió la multitud que se encontraba afuera del edificio donde todo sucedió.

Erick Carbajal, de Unión del Barrio, quien estaba presente el jueves, dijo que lo que le sucedió a Córdova fue injusto, pero común.

“Ya hemos tenido un par de incidentes de acoso por parte de la Policía de Santa Ana (SAPD) y ahora también de ICE, pero en este caso básicamente la atacaron por sorpresa y la agredieron físicamente”, dijo Carbajal. “Da miedo; ella es ciudadana, y ningún ciudadano debería vivir con el temor de que los agentes de ICE lo ataquen por sorpresa, solo por vigilar su comunidad”.

De acuerdo con Córdova, la razón por la cual ella estaba afuera del edificio esa mañana, aparte de vigilar qué carros salían, era también para velar por la seguridad de los niños y de los padres que recorrían esa calle camino a la escuela.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a La Opinión, entre otras cosas, que sus agentes están “altamente capacitados en tácticas de reducción de tensiones” y que reciben entrenamiento continuo en el uso de la fuerza.

En cuanto al incidente del jueves, dijeron:

“El 8 de octubre de 2026, en Santa Ana, California, se observó a una agitadora conocida corriendo frente a varios vehículos de ICE y golpeándolos con un objeto metálico. A principios de la semana, la misma agitadora había lanzado piedras contra vehículos de ICE. La agitadora sufrió lesiones leves en el labio durante el incidente, pero rechazó la atención de los servicios de emergencia en dos ocasiones”.

Córdova dijo que sí se negó a recibir el servicio médico porque temía ser “desaparecida” por los agentes si la movían del edificio federal, ubicado en el centro de Santa Ana.

“Me negué porque tenía miedo de que me trasladaran o me llevaran a algún lugar donde ni yo ni mis familiares supiéramos dónde estaba”, dijo Córdova.

Los residentes de Santa Ana y varias organizaciones del condado de Orange se reunieron frente al edificio federal del centro de la ciudad para mostrar su apoyo a Jackie Córdova tras su encuentro con agentes federales.

Crédito: Janette Villafana

La comunidad sale a apoyar a Jackie Córdova. Crédito: Janette Villafana

Córdova mira al público desde la distancia del edificio federal en Santa Ana. Crédito: Janette Villafana

Aumentan las redadas y el peligro

Córdova dijo que, después de que sus organizadores vieron el informe que alertaba a la comunidad sobre el inicio, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de una operación de control migratorio de 45 días en todo California, intensificaron su patrullaje.

Aunque aclararon que los arrestos nunca se detuvieron, afirmaron que en las últimas semanas han aumentado. De hecho, desde la última semana, en ciudades como Los Ángeles, San Diego, el Valle de San Joaquín y Santa María se registró un aumento de los arrestos por parte de ICE.

L.A. TACO, que da seguimiento a las operaciones diarias de ICE en todo California, con especial atención al sur del estado, informó que más de 80 personas han sido detenidas desde el lunes de esta semana, 45 de ellas arrestadas en un solo día.

Carbajal y Córdova dijeron que, junto con el aumento de las detenciones, también crece la agresividad de los agentes tanto hacia los organizadores como hacia las personas a las que intentan detener.

“Definitivamente hemos notado un aumento en la agresividad de los agentes de ICE contra los activistas en Los Ángeles, San Diego y ahora en el condado de Orange”, agregó Carbajal. “Pero esperamos que esto no haga que la gente se eche para atrás, porque necesitamos que más personas patrullen sus vecindarios”.

El grupo Union del Barrio estuvo presente el jueves en Santa Ana. Crédito: Janette Villafana

Jackie Córdova se unió a la comunidad que salió a apoyarla. Crédito: Janette Villafana

Justo esta semana, un agente de ICE disparó e hirió a un ciudadano dominicano de 28 años durante un intento de detención selectiva en el barrio de Marble Hill, en la ciudad de Nueva York.

“Ahora es una cuestión de vida o muerte; vemos a gente que se limita a grabar y permite que estos secuestros ocurran, y tenemos que hacer más para detenerlos”, dijo. “Hemos estado diciendo que las redadas se van a intensificar y que necesitamos más gente aquí; ahora le toca a la comunidad: ¿se van a unir a nosotros para ayudar o se van a quedar al margen mirando?”

Union del Barrio suele organizar talleres en todo California, en los que enseña a miembros de la comunidad de todas las edades a identificar un auto de ICE y a documentar y proteger a su comunidad de manera segura. Carbajal dijo que cada dos domingos colaboran con la Coalición de Defensa del Condado de Orange para realizar talleres para la comunidad.

En cuanto a Córdova, dijo que, aunque todavía está conmocionada por el incidente, aseguró a su comunidad que esto no le impediría seguir patrullando las calles.

“Mi trabajo sigue”, dijo, mientras la multitud de personas aplaudía y le agradecía por su trabajo.