ICE deportó cerca de 15,000 personas desde 2025 en el sur de California: estudio de UCLA

Cerca de 15,000 personas de Los Ángeles y del sur de California han sido arrestadas y deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, según un estudio realizado por la UCLA y la UC Berkeley.

El estudio, elaborado por el Proyecto de Datos de Deportación, revisó los arrestos y las deportaciones que se han registrado en siete condados del sur de California entre enero de 2025 y agosto de 2026.

“Lo que hemos visto es que un número realmente extraordinario de personas han sido arrestadas, detenidas y muchas de ellas, en última instancia, deportadas de Estados Unidos”, declaró Graeme Blair, codirector del proyecto y profesor de Ciencias Políticas en la UCLA.

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La investigación de UCLA y de UC Berkeley abarcó las detenciones de los agentes de ICE en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, San Luis Obispo y Santa Bárbara.

De acuerdo con la investigación, en el momento en que se incrementaron los operativos de ICE en el sur de California, entre junio y julio de 2025, el 75% de los inmigrantes arrestados fueron deportados.

Los datos también reflejaron que la ciudad de Los Ángeles registró el mayor número de detenciones, con un 33% de todos los arrestos de personas en libertad en la región.

Protesta en Los Ángeles contra las redadas de ICE, en junio de 2025. Crédito: Damian Dovarganes | AP

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Blair dijo que, en junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) convirtió a Los Ángeles en un campo de pruebas para la estrategia de arrestos masivos, con redadas de ICE en estacionamientos de Home Depot, y en juzgados de inmigración y arrestos en los controles regulares de inmigración.

“Eso significa que una enorme cantidad de personas, miles y miles, han sido arrestadas sin ninguna conexión previa con el sistema de justicia penal, y eso es un cambio enorme”, declaró Blair en una entrevista con la cadena ABC.

Anteriormente, ICE dependía en gran medida de la detención de personas que ya se encontraban en cárceles, mientras que desde 2025 marcó un aumento de detenciones en la vía pública, en vecindarios, comunidades y en los puntos de control de ICE, en lugar de los centros de detención.

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El DHS negó haber intensificado los operativos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

“Sin importar si es domingo, lunes, Navidad, Día de Acción de Gracias o sábado, estamos lidiando con lo peor de lo peor todos los días. No hay aumento de recursos. No hay reducción de recursos. Estamos haciendo nuestro trabajo”, aseguró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en la red social X que Trump utiliza el miedo y el pánico como arma, poniendo en riesgo a las familias, debilitando la economía y aterrorizando a las comunidades.

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“Ningún presidente está por encima de la Constitución. Nadie en este país carece de derechos. California defenderá a sus comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales”, escribió Newsom.

Organizaciones defensoras de las comunidades inmigrantes, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), consideraron que los datos del estudio son impactantes, pero muestran una realidad, por lo que piden a los inmigrantes mantenerse alertas.

“Lo que yo diría es que creen un plan de seguridad. Si tienen una cita, asegúrense de que alguien sepa que van a asistir. Tengan un plan de contingencia en caso de que no se comuniquen con ustedes”, expresó la directora de políticas de CHIRLA, Jeannette Zanipatin.

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La activista mencionó que, con este tipo de apoyos, la comunidad podrá protegerse y salvarse a sí misma.

Puede conocer el informe completo en este enlace.

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