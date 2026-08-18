Operativo migratorio eleva tensión en ciudad del condado de Los Ángeles

La ciudad de La Puente, en el condado de Los Ángeles, vivió momentos de tensión el viernes 14 de agosto después de que ocurrió un operativo migratorio.

Comerciantes y testigos dijeron que la presencia de los agentes federales se registró aproximadamente a las 8:00 a.m. en el corredor de puestos de comida cerca de la intersección de North Sunset Avenue y Amar Road.

De acuerdo con las versiones, al lugar llegaron varias camionetas negras, sin identificación, en las que viajaban los agentes federales de inmigración.

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Uno de los comerciantes que se encontraba en el lugar, David González, declaró a la cadena Univision que él y otros vendedores se preparaban para instalar sus puestos cuando fueron alertados sobre la presencia de los agentes.

“Los vio y gritó que estaba inmigración. Todos salieron corriendo“, expresó Gabriela Hoyos, quien también es comerciante y presenció la redada.

Rápidamente, los vendedores también avisaron a los trabajadores del negocio Don Chilaquiles, un negocio local que fue objetivo de un operativo migratorio en diciembre de 2025.

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En videos que se capturaron el viernes y que fueron compartidos en las redes sociales, se observa el puesto de comida aparentemente abandonado, porque los empleados huyeron del lugar ante el riesgo de ser detenidos.

González mencionó que algunos de los trabajadores pudieron subir a sus vehículos para alejarse de la zona después de ser alertados sobre el posible operativo migratorio.

Gabriela Hoyos dijo que, al parecer, un vendedor de chicharrones fue quien lanzó la alerta a los demás comerciantes después de observar la presencia de los agentes federales de inmigración.

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De acuerdo con dos trabajadores de Don Chilaquiles, ninguna persona fue detenida durante el operativo migratorio que se llevó a cabo en la mañana del 14 de agosto, gracias a que los empleados pudieron salir a tiempo tras ser alertados de una posible redada.

Sin embargo, la amenaza de la presencia federal elevó la tensión entre los trabajadores del corredor de alimentos en La Puente, así como entre los miembros de la comunidad inmigrante de la ciudad del condado de Los Ángeles.

No fue la primera ocasión en que las agencias federales llevaron a cabo un operativo en el área de la ciudad de La Puente.

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En diciembre de 2025, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habrían arrestado al menos a tres trabajadores inmigrantes en el área del corredor de puestos de comida en La Puente.

“La vez pasada que vinieron sí se llevaron a un muchacho. Nosotros corrimos, pero el muchacho no alcanzó a correr”, recordó Gabriela Hoyos.

A pesar del temor de que ocurra una redada en cualquier momento, los comerciantes reconocieron que deben seguir trabajando para ganar el dinero que necesitan para mantener a sus familias.

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