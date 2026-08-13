Jornalero hispano denuncia falta de pago en el condado de Riverside

Un jornalero hispano denunció la falta de un pago acordado después de un trabajo de dos semanas en el condado de Riverside, por el que únicamente recibió $100 dólares.

Jesús Gutiérrez, un trabajador que desde hace casi dos años ofrece sus servicios a las afueras de un Home Depot en la ciudad de La Puente, en el condado de Los Ángeles, recibió una oferta de empleo por parte de un hombre que se presentó como arquitecto.

“‘Oye, ¿buscas trabajo?’, digo sí… yo cobro barato, $140 dólares el día, pero le garantizo mi trabajo“, expresó Gutiérrez, sobre su encuentro con el presunto arquitecto, en una entrevista con la cadena Univision.

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El jornalero hispano dijo que negoció un acuerdo verbal sobre la tarifa diaria por un proyecto de dos semanas, con labores de pintura y reparación en una residencia ubicada en Palm Springs, en el condado de Riverside.

Jesús Gutiérrez mencionó que, durante las dos semanas de trabajo, tuvo que dormir en el suelo de la propiedad, además de que habría laborado jornadas de 12 horas diarias.

Después de terminar con los trabajos acordados en las dos semanas, Gutiérrez dijo que el arquitecto únicamente le pagó $100 de los $1,960 dólares acordados como el total que habría tenido que recibir por su labor.

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“Y resulta que no me pagó, pues no me ajustó… $100 dólares nomás me dio… lo llamo y no me contesta“, aseguró el jornalero hispano, destacando que el dinero le es indispensable para el pago del alquiler y de sus alimentos.

Violación a los derechos laborales

El abogado en derechos laborales de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, Caleb Soto, expresó que el caso de Jesús Gutiérrez es una advertencia sobre la gravedad que tienen esta clase de incidentes.

Soto consideró la falta de pago a Gutiérrez como un claro ejemplo de retención ilegal de sueldo, con múltiples violaciones a las normativas laborales.

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El abogado especialista en derechos laborales recalcó que es importante presentar una queja formal ante la Oficina de la Comisionada Laboral de California, respaldando el proceso con cualquier registro de horas trabajadas o evidencia disponible.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros ya estableció contacto con Jesús Gutiérrez para brindarle orientación de manera personalizada y darle asistencia durante todo el proceso legal para que reciba el pago acordado por su trabajo.

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