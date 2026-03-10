Se resisten y honran a las personas que han perdido la vida a causa de ICE 

Más de una docena de personas se reunieron en un caluroso domingo para alzar la voz contra los operativos de ICE frente a la tienda Home Depot en Cypress Park. Con carteles y pancartas que decían “Boicot a Home Depot” y “¡Nadie está a salvo, ICE OUT!”, los manifestantes protestaron a lo largo de la avenida 22.

“Hemos estado aquí casi todos los domingos desde principios de agosto (2025). Nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestra gente están siendo atacados, secuestrados ilegalmente y puestos en campos de concentración, donde algunos morirán, como pueden ver hoy,” dijo Mary Linda Moss, de Alianza NELA para la Democracia, al mismo tiempo que señalaba a los carteles con fotos de personas que se han perdido la vida a causa de ICE o en las cárceles migratorias.

En la esquina repartieron carteles y también hicieron una pequeña ofrenda, en la que colocaron más fotos de personas que han perdido la vida a causa de la agencia federal. Personas como Keith Porter y el trabajador agrícola Jaime Alanís García, quien murió después de caer 30 pies al intentar escapar de los agentes durante una redada de inmigración en un campo de Camarillo.

Otro de ellos, el más reciente, fue el caso de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, quien estuvo detenido en la cárcel de Adelanto y murió en el Centro Médico Victor Valley. Su familia afirma que murió por negligencia médica del centro de detención.

“La primera vez que hicimos una vigilia, hubo unas 32 muertes”, dijo Moss. “Ese número sigue aumentando. Cada día hay más muertes a manos de ICE; tan solo la semana pasada anunciaron más”.

En enero de 2026, seis personas murieron bajo custodia de ICE en las cárceles en Texas, Pensilvania, Georgia y California.

La alianza NELA para la Democracia realizado manifestaciones desde agosto del año pasado afuera del mismo Home Depot. De acuerdo con Moss, cada manifestación es diferente, pero la meta es la misma: llamar la atención sobre los arrestos de jornaleros en la tienda de construcción de Cypress Park y, en días como ese domingo, honrar a las personas que han perdido la vida.

Mary Linda Moss es de la Alianza NELA para la Democracia. Crédito: Jeniffer Villafana | Impremedia

En cada vigilia, todos dicen los nombres de cada persona en los cárteles, leyendo los casos de muerte y quiénes eran. En lo que hacen eso, los carros que van pasando por la calle o saliendo de la tienda les pitan en apoyo. De acuerdo con las personas con las que hablamos, las redadas en Cypress Park han sido frecuentes.

“Han secuestrado a más de 44 personas aquí en esta Home Depot y más de 600 en otras tiendas locales en Los Ángeles”, dijo Raúl Cancino, un manifestante.

“Los que trabajan para ICE solo tienen en mente arrestar cuerpos y hacer preguntas después. Es aterrador”, agregó Anne, una activista que atendió al local por tercera vez.

Felipe, un vendedor ambulante que ha tenido un puesto de fruta afuera de la Home Depot de Cypress Park por los últimos tres años, dice que la situación ha sido dura. Él es uno de varios vendedores en los alrededores que salen a ofrecer fruta y comida caliente. Ese día varias personas pasaron a su puesto para refrescarse con un vaso de fruta picada con limón, chamoy y Tajín.

“Ahorita se siente un poco más tranquilo, pero no nos confiamos; las cosas pueden cambiar en un instante”, dijo Felipe, mientras partía un coco por la mitad. “Pero estuvo muy pesado aquí en Cypress Park. La gente no salía. Hubo varias veces que tuvimos que correr y, pues, dejábamos todo el puesto.”

Una joven con pelo morado y rosa asistió a la vigilia con su madre. Ella explicó que es importante participar en manifestaciones para protestar porque arios de sus compañeros de la escuela tienen padres que tienen miedo de salir a alzar la voz.

“Por eso vine hoy, para ser su voz y ayudar a decir ya no a las redadas”, dijo Eva Canizales. “Han matado a tanta gente y me siento horrible por las familias que están pasando por esto”.

Los manifestantes también repartieron hojas de papel que llamaban a que la gente boicoteara la tienda Home Depot por no estar del lado de la comunidad y de los jornaleros que acuden a la tienda en busca de trabajo. En el papel nombraban otros negocios como alternativas a Home Depot.

Moss expresó que una de las razones por las que empezaron a manifestarse en ese local fue por un incidente ocurrido el año pasado.

“Hubo una redada el año pasado y algunos de los jornaleros corrieron hacia dentro de la tienda; pero en lugar de cerrar la puerta, la tienda dejó entrar a los agentes de ICE”, dijo Moss.

Agregó que han intentado manifestarse adentro de la tienda, pero no los han permitido. Y aunque no removieron a nadie cuando estábamos presentes ese día, sí notamos a dos hombres que monitoreaban al grupo de manifestantes desde el estacionamiento de Home Depot. Cuando les preguntamos a los dos si eran guardias de la Home Depot, ellos dijeron que no, pero se metieron a la tienda.

Esa esquina se ha convertido en un área de diversas formas de manifestación contra ICE y de resistencia. Al cruzar la calle, se puede ver un cartel gigante, pagado por el grupo Mi Jente, que llama la atención sobre el costo de las redadas migratorias y muestra una foto de una mujer siendo detenida.

También la profesora del programa de Estudios Indígenas Americanos de Cal State Long Beach y cofundadora de Metzli Projects, Kimberly Dawn Robertson, instaló un cartel cosido que dice “FUCK ICE” como parte de una serie llamada “Bead Bombs”, que se coloca en lugares donde se han producido redadas.

Miembros de la alianza NELA para la Democracia dijeron que seguirá manifestándose en ese local hasta que las redadas paren. Su presencia al lado de los grupos de defensa y del centro de jornaleros ha tranquilizado a varios trabajadores y vendedores ambulantes del área. Después de esta manifestación, se preparan para unirse a otros grupos que atenderán una caravana el sábado 14 de marzo que irá al centro de Adelanto para mostrar su inconformidad.

“Sí, está fuerte eso de ICE, pero tenemos que trabajar y solo Dios sabe lo que nos espera. Pero hay que seguirle adelante”, dijo Felipe, quien subrayó que, “sí ayuda tener a gente aquí vigilando y apoyándonos a todos”.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley