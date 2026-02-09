Organización te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad ayudando a jornaleros

Tras más de cuatro décadas de trabajo en el Inland Empire —tejiendo tapices, trabajando en almacenes y como jornalero— Armando, jornalero en Rancho Cucamonga, se jubila oficialmente y regresa a su querido El Salvador, esta vez en sus propios términos.

“La verdad, me siento bien porque, sinceramente, ya estuve mucho tiempo en EEUU y tengo a toda mi familia en El Salvador; quiero llegar y convivir con ellos”, dijo Armando. “Los tiempos aquí se están poniendo muy difíciles y cada vez más duros. Con mi edad ya no nos dan mucho trabajo, así que prefiero regresar y disfrutar finalmente de mi familia”.

El inmigrante de 73 años prefirió no compartir su apellido por precaución, ya que Pomona ha sido muy afectada por las redadas de inmigración.

Actualmente, Armando se encuentra en un hospital porque cayó enfermo esta semana, según Fanelly Millan, organizadora del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona.

Millan está a cargo del evento “Pupusa Gram”, que se llevará a cabo en el centro de Pomona el sábado 14 de febrero. Dice que Armando ha sido parte de la comunidad del centro por años y hasta fue líder. Ahora intentan recaudar fondos para que, cuando haga su viaje de regreso a casa, se vaya con algo en la mano.

Este Día del Amor y la Amistad, el centro realizará un evento en el que se venderán platillos de pupusas por $10, no solo para recaudar fondos para Armando, sino que la comunidad también podrá donar un platillo de pupusas a jornaleros del centro y de la tienda Home Depot más cercana.

“Tomó la difícil decisión de autodeportarse voluntariamente. Dice que tiene nietos que aún no conoce, así que está listo para volver a casa”, dijo Millan. “Queremos ayudar a él y a otros jornaleros, ¿y qué mejor manera que con unas ricas pupusas?”.

El centro ha sido una gran ayuda para jornaleros como Armando, no solo para conseguirles trabajo y ayudarlos a conocer sus derechos, sino también para protegerlos de las redadas y apoyarlos cuando uno de ellos es detenido o deportado.

Armando, quien vino a los Estados Unidos hace 43 años, cuenta que su vida aquí no ha sido nada fácil, pero aun así está muy agradecido por lo que pudo cumplir. Agregó que no se ha sentido bien y, por eso mismo, decidió retirarse y regresar a El Salvador, donde lo esperan su hija y sus nietos. Cuenta que el dinero que recauden le ayudará con el viaje y para construir un cuarto en un pequeño terreno que tiene.

Yeni de Pupusas “La Chaparrita”, compañera del centro, será quien haga las pupusas del sábado. Dice que escuchar la historia de Armando le pegó mucho, ya que ella también es de El Salvador y en varios momentos también ha anhelado el regreso a su país. Pero para ella, su familia y sus hijos están aquí en los Estados Unidos, que ahora es su hogar.

“Entiendo su sentir, su sentimiento y me siento muy bendecida de poder poner mi granito de arena para que uno de mis paisanos pueda regresar a casa de manera digna”, dijo Yeni. “Es muy significativo para mí ayudar a alguien que regrese sin haber sido maltratado, como hemos visto que ocurre con otros inmigrantes”.

El evento se realizará de 10 am a 1 pm de la tarde, la comunidad puede asistir o si lo prefiere, enviar sus donaciones desde ahora. Armando espera sentirse bien para acompañar a todos sus compañeros del centro el sábado y comer un platillo de ricas pupusas.

“Me siento muy contento, muy agradecido porque ahorita no estoy trabajando y esto me va a ayudar muchísimo”, dijo Armando desde su cama del hospital.

Evento “Pupusa Gram”

10 a.m.-1 p.m.

1682 W Mission Blvd. Pomona

Zelle: Fanelly, 909-446-9068, incluye memo: “Armando”