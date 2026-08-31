Fotoperiodista demanda a la ciudad de Los Ángeles por agresión policial durante protesta contra ICE

Un fotoperiodista presentó este lunes una demanda contra la ciudad y un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles por la agresión que sufrió por parte de un oficial mientras cubría una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en agosto de 2025.

En un comunicado de sus abogados, la demanda del fotoperiodista Nick Stern acusa una violación de derechos civiles por un oficial del LAPD que violó una orden judicial que prohibía el uso de armas menos letales contra periodistas que reporteaban las protestas contra ICE en Los Ángeles.

La demanda fue presentada este lunes por los abogados de Stern ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

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Stern alega que, mientras cubría la protesta del 8 de agosto de 2025 en el centro de Los Ángeles, el oficial Wyatt Aulick avanzó agresivamente y lo golpeó con su porra en la cara, pese a mostrar repetidamente su credencial de prensa y a identificarse como periodista en activo.

La orden prohibía a los oficiales del LAPD agredir, obstruir o usar armas antidisturbios contra periodistas que no representaran ninguna amenaza.

Además, se ordenaba a la dirección del Departamento de Policía de Los Ángeles que comunicara dichas restricciones a los agentes asignados a tareas de vigilancia de protestas.

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Dos meses antes, el 7 de junio de 2025, Stern fue alcanzado por un fragmento de un proyectil de 40 mm, considerado menos letal, cuando cubría una protesta contra ICE en Compton.

La carcasa de plástico duro del proyectil se incrustó en su muslo, causándole una lesión física grave que requirió cirugía y meses de recuperación. La protesta del 8 de agosto era la primera que podía documentar tras la lesión que sufrió en junio de 2025.

“Nick Stern estaba haciendo su trabajo informando sobre un evento importante y de gran relevancia que ocurría en la ciudad”, declaró el abogado de derechos civiles V. James DeSimone, del bufete V. James DeSimone Law, en un comunicado de prensa.

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“Se identificó clara y repetidamente como periodista en activo. En lugar de permitirle hacer su trabajo, tal como se le ordenó al Departamento de Policía de Los Ángeles mediante una orden de restricción temporal, parece que fue atacado específicamente”, añadió el abogado.

Según la demanda federal, Aulick y la ciudad de Los Ángeles violaron la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como la Ley Bane de California; agresión y lesiones, negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional.

“La ciudad de Los Ángeles ha tenido conocimiento de un patrón de uso de la fuerza por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles contra los periodistas durante décadas”, agregó DeSimone.

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La instrucción surgió de una orden de un tribunal federal emitida en julio de 2025, después de que varios periodistas denunciaran haber sido alcanzados por munición no letal, empujados, detenidos e impedidos de documentar las protestas durante las manifestaciones de junio contra las redadas de inmigración.

Un portavoz del LAPD informó que el departamento no podía hacer comentarios de forma inmediata en relación con la demanda.

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