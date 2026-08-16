Activistas apoyan proyecto de ley de California para imponer impuesto a centros de detención

Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron a favor de apoyar un proyecto de ley de California que propone imponer un impuesto a los centros de detención con fines de lucro del 50% sobre sus ingresos generados.

En un mitin frente al Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los activistas exigieron una mayor rendición de cuentas por parte de las instalaciones en las que permanecen bajo custodia los inmigrantes detenidos por agentes federales.

El asambleísta Matt Haney, impulsor del Proyecto de Ley AB 1633, declaró que la iniciativa está dirigida a las instalaciones que continúan operando como centros de detención con fines de lucro.

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“Si esta gente va a seguir operando y obteniendo beneficios a costa de nuestras familias y comunidades, y del sufrimiento humano y la separación familiar, van a pagar un precio“, expresó el asambleísta Haney.

El legislador consideró que los centros de detención se lucran gracias al arresto de personas por parte de las agencias federales de inmigración, y puso como referencia el crecimiento de la población en la instalación de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino.

“En 2023, solo hubo siete personas detenidas. Actualmente hay más de 1,500 y no aumentaron el personal de forma suficiente para atender a la población”, expresó Haney.

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La inquietud a la que hizo referencia el asambleísta Matt Haney fue compartida por los defensores de los derechos de los inmigrantes presentes en la protesta frente al centro de detención de Adelanto.

“Las personas no son mercancías y su sufrimiento no debería ser una fuente de lucro“, declaró Javier Hernández, de la Coalición Interior por la Justicia para los Inmigrantes.

La asambleísta Celeste Rodríguez afirmó que hacen falta cambios más radicales en relación con las instalaciones federales en las que permanecen las personas detenidas durante los operativos de los agentes de inmigración.

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“Este lugar no debería existir“, expresó Rodríguez, en referencia al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

Celeste Rodríguez dijo que los defensores de los derechos humanos buscan reformas para incrementar la protección de las personas que permanecen en los centros de detención.

“Exigimos rendición de cuentas, condiciones humanas y dignidad para todas las personas bajo custodia”, afirmó Hernández.

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El Proyecto de Ley AB 1633 ya fue aprobado por la Asamblea Estatal de California, y actualmente es revisado por el Senado.

De ser aprobada por los senadores, la propuesta legislativa será enviada al gobernador de California, Gavin Newsom, para que sea aprobada y firmada para convertirse en ley.

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