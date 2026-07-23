Congresista exige a ICE atención médica a detenido en Adelanto

La congresista Sydney Kamlager-Dove, representante del Distrito 37 de California, exigió este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se proporcione atención médica adecuada a uno de sus electores, Carlitos Ricardo Parias, quien está detenido en su instalación de Adelanto.

En un comunicado, Kamlager-Dove dijo que Parias fue víctima tras recibir un balazo en un brazo durante un operativo de control migratorio en octubre de 2025.

Kamlager-Dove mencionó que a Parias, desde que permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, se le ha negado una atención médica adecuada por los problemas de salud que padece como consecuencia del balazo que recibió cerca del codo.

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“Carlitos es padre, esposo y voluntario en nuestra comunidad, quien incluso fue reconocido por el Ayuntamiento por su servicio”, declaró la congresista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Kamlager-Dove realizó a finales de mayo una visita de supervisión a la instalación de ICE en Adelanto, donde tuvo un encuentro con Parias y obtuvo su historial médico.

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“Visité a Carlitos a finales de mayo. Tenía la mano morada. Los dedos atrofiados. Sufre de dolor de cabeza y dolor en los nervios. Me preocupa que pueda tener una infección ósea y que le tengan que amputar el brazo”, agregó.

La representante de California aseguró que el hombre hispano necesita atención médica urgente, así como muchos otros inmigrantes que permanecen detenidos en Adelanto.

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Gracias a la labor de la congresista de California, la semana pasada, un juez ordenó cambios radicales para mejorar las condiciones en que mantienen bajo custodia a los inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

“Es hora de que ICE cumpla con las órdenes de este juez y ponga fin a esta crueldad, tanto en Adelanto como en todo el país”, reiteró Kamlager-Dove.

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