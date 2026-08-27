Hispano demanda atención médica para su novia, detenida por ICE en Los Ángeles

Un hombre hispano del sur de California expresó su preocupación por la salud de su prometida, quien permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Christian Díaz declaró que la salud de su pareja, Karla Godoy, de 24 años, enfrenta complicaciones de salud cada vez mayores debido a una lesión en el pie y a la diabetes.

El hispano aseguró que lucha por la liberación de Godoy, preocupado por el deterioro de su condición de salud, por las lesiones que su prometida padece en un pie, que se han agravado por la diabetes y por una fractura en el pie, que lleva ocho meses sin recibir tratamiento.

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“Ni siquiera le ponen un vendaje con yeso. Es increíble lo que estoy viendo, lo que tiene que pasar. Si no le operan el pie, llegará un punto en que tendrán que amputárselo“, declaró Díaz, en una entrevista con la cadena ABC.

De acuerdo con el hombre del sur de California, por el momento, Karla Godoy está confinada a una silla de ruedas, sin poder caminar.

La mujer hispana se encuentra bajo custodia en un centro de detención de ICE en Tacoma, Washington, después de haber sido arrestada durante una cita migratoria en Los Ángeles en noviembre de 2025.

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Christian mencionó que él y su prometida habían estado planeando su futuro juntos antes del arresto de Godoy por parte de los agentes de ICE.

“Teníamos planes de casarnos. De empezar nuestra vida juntos. Ver cómo todo se derrumba… es una pesadilla”, expresó Díaz.

Karla Godoy llegó a Los Ángeles en agosto de 2024 procedente de El Salvador. La mujer entró al país con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo, tras alegar persecución política.

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“Unos meses después descubrimos que tenía una alerta roja de Interpol, lo cual es claramente una motivación política. Su padre fue abogado del presidente salvadoreño Nayib Bukele“, explicó Díaz.

De acuerdo con el hispano del sur de California, Karla abandonó El Salvador antes de que Bukele ordenara el arresto de sus padres por acusaciones de fraude, después de que su padre descubriera irregularidades en un caso.

“Su temor es que, si la deportan (a El Salvador), la torturen, la agredan sexualmente, e incluso, que la maten“, expresó Díaz.

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Christian dijo que un equipo de abogados trabaja en la apelación de la orden de deportación contra Godoy, así como para solicitar su liberación inmediata para que la mujer pueda someterse a una cirugía por la fractura antes de correr el riesgo de que pierda la extremidad.

“Si consigo tenerla de regreso, va a estar en un estado muy delicado de salud, posiblemente sin el pie. Simplemente, no está bien”, reconoció Díaz.

A Díaz le han informado que, en el centro de detención de ICE, Godoy recibe tratamiento para sus heridas, con la administración de analgésicos, pero no ha recibido atención médica adecuada por la fractura.

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El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ningún comunicado en relación con la situación migratoria y el estado de salud de Karla Godoy.

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