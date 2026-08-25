ICE libera a nicaragüense, padre de un marinero asignado al portaaviones USS Abraham Lincoln

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) liberó al nicaragüense Luis Manuel Avilés Roa, padre de un marinero de la Armada quien llevaba nueve meses en altamar como parte de la tripulación del USS Abraham Lincoln.

Joshua Avilés, miembro de la Armada, compartió en Facebook la indignación que le causó haberse enterado que su progenitor había sido detenido por la Patrulla Fronteriza en Key West, Florida, esto pese a que el centroamericano tiene licencia de conducir, tarjeta de Seguridad Social y permiso de trabajo, mientras espera la Residencia Permanente Legal o Green Card.

“Quienes lo conocen, saben [mi padre] es un hombre trabajador y humilde, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Hemos hecho todos los trámites necesarios con inmigración para que le aprueben la tarjeta de residencia, y ahora solo estamos esperando”, señaló el marino.

ICE respaldaba la detención del padre nicaragüense bajo el argumento de que había ingresado a territorio estadounidense sin ningún tipo de documentación para respaldar su estancia durante el tiempo que ha permanecido en el país.

Sin embargo, la presión generada en redes sociales, contribuyó para que Luis Manuel Avilés Roa pudiera recuperar su libertad.

“Luis ha sido devuelto a nuestra familia. Estamos agradecidos por todo el apoyo, tanto para Luis como para Josh, durante esta situación. En este momento, nuestra familia está tomando tiempo para estar juntos”, expresó la familia a través de un comunicado.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha dado a conocer ningún tipo de informe donde se estipulen los términos bajo los cuales el centroamericano de 48 años fue liberado.

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria parece haber dejado de tener concesiones para los familiares de miembros de las fuerzas armadas carentes de estatus legal o bien con solicitudes de residencia pendientes por resolverse en tribunales.

Algunas de estas personas han sido deportadas dividiendo a varias familias, pues sus conyugues se ven imposibilitados para revertir la decisión de las autoridades migratorias y, en el mejor de los casos, plantean demandas que podrían llevar meses o hasta años en poder resolverse de manera favorable para sus causas.

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