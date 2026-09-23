Dos excursionistas mueren el mismo fin de semana tras caer por un sendero de una montaña en Washington

Dos excursionistas murieron con pocos días de diferencia tras caer por un sendero de Sauk Mountain, en el estado de Washington, informaron las autoridades.

Gary Idleburg, de 66 años y residente de Olympia, falleció después de caer desde un tramo de la ruta cerca de Concrete el 19 de septiembre. Peter Kalapaca, de 78 años, también murió tras separarse de su grupo durante una excursión en la misma montaña.

Una caída de hasta 1,000 pies

La Oficina del Sheriff del condado de Skagit recibió varias llamadas alrededor de las 3:30 p.m. del 19 de septiembre, alertando que un excursionista había caído desde un tramo con curvas del sendero.

Testigos calcularon que Idleburg cayó entre 800 y 1,000 pies después de salirse del borde del camino, según las autoridades.

Debido a lo aislado del lugar y al terreno rocoso, los equipos de búsqueda y rescate del condado de Skagit necesitaron apoyo de personal de Washington State Parks y de un helicóptero para recuperar el cuerpo.

La operación incluyó equipos terrestres, apoyo aéreo y unidades con perros entrenados para rastrear personas.

Kalapaca fue localizado durante otra búsqueda

Dos días antes, el 17 de septiembre, la oficina del sheriff había recibido una llamada de familiares que reportaban que un excursionista se había separado de su grupo mientras recorría un sendero.

Los equipos de rescate iniciaron una búsqueda que se prolongó durante aproximadamente 24 horas.

Finalmente, un helicóptero localizó a Kalapaca. El hombre estaba inconsciente y había fallecido cuando fue encontrado, informó la policía.

Su hijo, Andy Kalapaca, recordó que su padre era un excursionista experimentado y consideró que su edad pudo haber influido en el accidente.

“Era experimentado. Estoy seguro de que su edad tuvo algo que ver”, escribió en Facebook.

También señaló que la experiencia reforzaba, a su juicio, la importancia de caminar acompañado sin importar la edad.

Recuerdan a Idleburg por su trabajo comunitario

Además de su afición por el judo y las actividades al aire libre, Idleburg era conocido por su trabajo en favor de personas encarceladas y por su participación en iniciativas relacionadas con la reforma penitenciaria.

Durante casi cinco años impartió clases en el Black Prisoners Caucus, una organización con varios capítulos formada por personas encarceladas.

También colaboraba como voluntario en la estación de radio KSER 90.7 FM, donde producía un programa mensual llamado “America’s Disappeared”, dedicado a la reforma penitenciaria y al sistema de justicia penal.

Idleburg también fue sensei de judo en Budokan Judo Dojo, donde compitió y entrenó a otros practicantes.

Uno de sus antiguos compañeros, Johann Muller, lo recordó en redes sociales como una de sus personas favoritas para compartir durante los torneos.

“Lo voy a extrañar”, escribió Muller.

Cinco muertes en una década

Kalapaca fue descrito por su familia como un padre y esposo querido, además de una persona aventurera y divertida.

Su hijo expresó su gratitud porque su padre no hubiera sufrido y porque sus últimos momentos estuvieran relacionados con una actividad que disfrutaba.

Las autoridades del condado de Skagit señalaron que al menos cinco excursionistas han muerto en Sauk Mountain Trail durante la última década.

La Oficina del Sheriff del condado de Skagit expresó sus condolencias a las familias de ambos fallecidos.

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