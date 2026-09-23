Embajador de EE.UU., ofrece ampliar cooperación con México contra cárteles “sin intervencionismo”

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que Washington está dispuesto a profundizar la cooperación con el gobierno mexicano en materia de seguridad y economía, pero insistió en que esa relación debe desarrollarse “no como intervencionistas, sino como buenos vecinos”. Durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico (AmSoc), celebrada en Ciudad de México, Johnson afirmó que Estados Unidos quiere un México “soberano, libre de injerencias externas maliciosas”, pero también “libre de organizaciones criminales y cárteles transnacionales que aterrorizan y controlan a las comunidades”.

El diplomático sostuvo que la seguridad y la prosperidad de México tienen un impacto directo en Estados Unidos, particularmente por la estrecha relación comercial, fronteriza y social entre ambos países. “Si a México le va bien, es bueno para Estados Unidos. Es, sencillamente, sentido común”, afirmó.

Estados Unidos quiere a un México “soberano, libre de injerencias externas maliciosas” y también “libre de organizaciones criminales y cárteles transnacionales que aterrorizan y controlan a las comunidades”, señaló el embajador estadunidense en el país, Ronald Johnson.



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Johnson destaca cooperación contra los cárteles

Johnson destacó los resultados de las operaciones coordinadas contra el narcotráfico y aseguró que el intercambio de información, capacitación y acciones conjuntas han permitido aumentar los decomisos de drogas. Según datos presentados por el gobierno mexicano, entre octubre de 2024 y el 31 de agosto pasado fueron aseguradas 534 toneladas de drogas en tierra, incluidas más de 2.5 toneladas y 9.5 millones de pastillas de fentanilo. En operaciones marítimas también se incautaron 88 toneladas de cocaína.

El embajador afirmó que Washington está modificando su estrategia para golpear a las organizaciones criminales no solamente mediante la captura de sus integrantes, sino también atacando sus recursos financieros. “Estamos cambiando la forma en que enfrentamos a los cárteles. Vamos tras toda la red: los traficantes, los miembros encargados del lavado de dinero, las empresas fachada, los facilitadores y todos aquellos que ayudan a que estas redes operen”, dijo.

Johnson también destacó las operaciones para localizar líderes criminales y trasladar fugitivos entre México y Estados Unidos, así como la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras por parte de la administración del presidente Donald Trump. En el terreno económico, el diplomático resaltó una relación comercial que supera el billón de dólares anuales y que, dijo, afecta directamente la vida de millones de personas a ambos lados de la frontera.

“No existe otra relación bilateral en el mundo que repercuta en la vida de tantos norteamericanos -y me refiero tanto a ciudadanos estadunidenses como mexicanos-; ninguna relación es más importante que esta”, afirmó. Por separado, Larry Rubin, presidente de AmSoc, señaló que nuevas inversiones estadounidenses podrían acelerarse después de las elecciones intermedias de noviembre y una vez que exista mayor claridad sobre la revisión del T-MEC.

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