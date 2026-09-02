EE.UU. y México apuntan a las finanzas de los cárteles para debilitar sus redes criminales

Estados Unidos y México están poniendo el foco en uno de los principales puntos de operación de los cárteles del narcotráfico: el dinero. La estrategia bilateral busca seguir el rastro de los recursos utilizados para comprar armas, transportar drogas, reclutar integrantes, corromper funcionarios y reconstruir las estructuras criminales después de los golpes de las autoridades.

El embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, afirmó este miércoles que atacar las finanzas de estos grupos puede resultar más efectivo que concentrarse únicamente en decomisar drogas o armamento. Durante su participación en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, Johnson destacó la cooperación entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum para ampliar las investigaciones financieras contra las organizaciones criminales.

“Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, afirmó.

????|Johnson llama a unir esfuerzos contra el lavado de dinero en México



El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos países reforzarán la ofensiva contra las finanzas de los cárteles, al considerar que golpear sus recursos permite afectar el? pic.twitter.com/RFaJk6ezQU — AMERICA TIME (@AMERICATIMENews) September 2, 2026

La estrategia busca seguir el dinero a través de las fronteras

Johnson explicó que los cárteles operan mediante redes que atraviesan fronteras y utilizan diferentes mecanismos para mover y ocultar sus recursos. Por ello, señaló que ninguna institución puede identificar por sí sola toda la estructura financiera de una organización criminal. La coordinación entre agencias de seguridad, autoridades financieras, investigadores y fiscales permite conectar movimientos bancarios, empresas, propiedades y personas relacionadas con actividades ilícitas.

“Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán dónde esconderse”, sostuvo el diplomático. También llamó a reforzar el combate contra la corrupción, al considerar que sus efectos van más allá de la seguridad pública. “La corrupción aleja las inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”, dijo.

El funcionario estadounidense aseguró que la cooperación bilateral está cerrando espacios que anteriormente podían aprovechar los grupos criminales para trasladar recursos de un país a otro.

Another wanted cartel leader can no longer threaten our communities. “R5” was wanted for extradition to the United States, with a $3 million @StateDept reward for information leading to his arrest. The operation by Mexican authorities demonstrates what sustained pressure on? https://t.co/LiwRMvgGBS — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 2, 2026

México endurece el bloqueo de recursos criminales

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también reportó avances en la identificación de las estructuras económicas vinculadas con organizaciones criminales. Su titular, Omar Reyes, informó que entre 2024 y 2026 fueron incorporados 1,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. Además, la dependencia inmovilizó 24,622 cuentas que concentraban aproximadamente 8,670 millones de pesos.

De esas cuentas, 7,861 estarían relacionadas con organizaciones criminales de mayor presencia e incidencia en México.

“Setenta por ciento de los aseguramientos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera están relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad de este país”, señaló Reyes. La UIF busca ahora ir más allá del bloqueo de cuentas individuales para identificar empresas, beneficiarios finales, intermediarios y flujos financieros completos.

Cada inmovilización y cada inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es acompañada por una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con la intención de que la información financiera pueda convertirse en evidencia dentro de investigaciones y procesos judiciales.

Washington y México amplían cooperación contra los cárteles

La ofensiva financiera ocurre mientras ambos gobiernos incrementan la cooperación en materia de seguridad. Johnson señaló que Estados Unidos ha impedido que más de 50,000 armas lleguen a organizaciones criminales, mientras México ha realizado importantes decomisos de drogas, incluidos operativos marítimos. El embajador también recordó que desde Estados Unidos han sido entregados a México cientos de fugitivos buscados por delitos graves. El funcionario informó previamente que más de 300 personas requeridas por autoridades mexicanas habían sido devueltas.

“Sólo hay que tirar del hilo y todo será revelado”, afirmó Johnson. La apuesta de Washington y Ciudad de México es que, al combinar inteligencia financiera con investigaciones criminales, los golpes contra los cárteles no se limiten a detener operadores, sino que permitan afectar las estructuras económicas que mantienen funcionando sus redes.

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